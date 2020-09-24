Родители часто делают ошибки, сравнивая своих детей с другими или же говоря, казалось бы, безобидные фразы. Однако именно такие слова влияют на будущее человека.

Об этом на инстаграм-странице рассказал психолог Ярослав Самойлов. Эксперт отметил, что в детстве все воспринимают слова родителей, как истину, а потому и фразы откладываются в памяти и, наконец, дают последствия во взрослой жизни человека.

Читайте также Что делать родителям, если ребенок прогулял школу

Не будь собой

Наверное, вы слышали в детстве такие фразы от родителей: "Посмотри, а Аленка умная, послушная или талантливая. А ты...", "Будешь плохо учиться – пойдешь работать на стройку", "Вот если бы у меня был сын...", "Была бы у нас дочь..." и т. д. Ребенок, такое слышит, становится неуверенным в себе, завистливым и всегда ищет идеал, на который стоит равняться. Такому человеку часто сложно определиться с профессией, найти партнера, который не будет так же травить, и ставить цели.

Ты нам не нужна

"Будешь плохо себя вести – отдам в детский дом", "Мне не нужна грязнуля, неуч, или непослушный ребенок". Такой человек может считать, что любовь нужно заслужить, ведь в детстве он чувствовал себя обузой. Во взрослой жизни он может строить токсичные отношения, построенные на своеобразной зависимости.

Не будь ребенком, повзрослей

"Что ты ведешь себя, как маленькая?", "Ты – моя единственная опора", "Ты же старше сестры или брата". Если родители говорили одну из этих фраз, ребенку пришлось быстро повзрослеть. Поэтому во взрослой жизни такие мужчины или женщины не умеют отдыхать, веселиться, а в отношениях часто становятся родителями для партнера.

Еще слишком маленькая

Кардинально другой эффект имеют фразы родителей "Ты еще маленькая", "Ты что, хочешь оставить нас самих?" Эти слова делают ребенка инфантильным во взрослой жизни. Такие мужчины или женщины ищут способы продлить детство. И это проявляется в поведении, внешности, отсутствии ответственности.

Не будь самостоятельной

"Не думай, а делай, как я говорю", "Не ходи туда", "Не бегай", "Не трогай", – эти фразы точно слышал каждый человек. Однако если запреты не имеют за цель уберечь малыша от потенциальной опасности, они являются разрушительными. Фразы родителей приводят к пассивности, неуверенности, страхам что-то начать или принять какое-то решение. Поэтому и в отношениях такой человек часто ищет женщину или мужчину, которые заменят ему родителей.



Чего не стоит родителям говорить детям / Фото Kids

Ты этого не чувствуешь

Родители игнорируют или критикуют чувства ребенка: "Не плачь!", "Не сердись!", "Потерпи, не так уж и больно". Такие фразы могут сделать человека не способным проявлять эмоции или чувства. Поэтому если вы или ваш партнер "черствые" в отношениях, потому что не умеете рассказать о своих чувствах, тогда ищите причину в своем детстве.

Не доверяй

Как правило, дети слышат эту фразу, когда в семье не принято проявлять свою любовь: обниматься, целовать ребенка или играть с ним. Поэтому такой человек во взрослом возрасте будет ждать, когда другие его предадут, обманут, подставят. А в отношениях мужчина или женщина будут выбирать роль жертвы. Кроме этого такие запреты могут становиться причиной боязни близости.

Интересно 8 "сюрпризов" взрослой жизни, к которым родители не могут подготовить детей

Тебе этого не надо

Родители всегда гордятся своим ребенком и его успехам. Но если их карьерный путь был сложным или провальным, они могут не оказывать нужной поддержки потомкам. В таком случае ребенок может хорошо учиться, быть прилежным, но в важный момент экзамена, финального соглашения или договора все внезапно разрушается. Это происходит бессознательно, потому что он не получил поддержки и не чувствует себя уверенным.

Не выделяйся

"Первым быть сложно", "Не хвались", "Будь скромнее", "Мало ли, что ты хочешь", – это форма родительской защиты ребенка от возможных сложностей или проблем. Но во взрослой жизни такие запреты проявляются в неумении человека брать на себя ответственность, быть лидером или стремиться чего-то большего. В работе и отношениях такие мужчины или женщины руководствуются правилом: "Ничего, я потерплю".