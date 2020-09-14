Если вы уже длительное время строите отношения с мужчиной, однако не видите анициативы относительно создания семьи, это не означает, что ваш избранник не думает о признании. В то же время психологи назвали 8 признаков, на которые стоит обратить внимание.

В современной жизни свадьбу считают только формальностью, замечательным праздником, который соберет самых близких родственников и друзей за одним столом. Куда важнее найти человека, с которым будет комфортно интересно и весело. Однако какие сигналы свидетельствуют, что мужчина не намерен создавать семью и просто затягивает время, рассказали психологи издания BBC.

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Отношения без страсти

Если у вас с партнером угасает или отсутствует страсть, это уже напоминает больше дружбу. Обратите внимание на то, кто инициирует общение, планирует встречи, предлагает, где именно провести время. Когда это все – ваша ежедневная работа, с уверенностью можно сказать, что человек не имеет желания вкладывать в эти отношения свои силы, а потому и их продолжения, пожалуй, не стоит ждать.

Не признается в любви

Ваш избранник не говорит, что любит вас. Он всякий раз оправдывается, когда слышит вопрос об этом. Обычно мужчина объясняет, что эти слова слишком важны для него, а поэтому он не разбрасывается ими. Или же ему комфортно с вами, а слова любви не стоит повторять десятки раз.

Его жизнь не претерпела изменений

Мужчина, для которого важна его избранница, будет находить компромиссы в вещах, которые ей не нравятся. Просмотр футбола с друзьями, воскресенье – день с родителями, а понедельник, среда, суббота – спортзал, поэтому на вас времени не хватает. В то же время женщина может менять свой ритм жизни и даже вносить изменения в имидж, чтобы подстроиться под образ идеальной женщины своего избранника.

Но такое поведение не присуще в здоровых отношениях. Партнеры, которые уважают друг друга, готовы вместе искать компромиссы в спорных вопросах, и не требуют смены имиджа, а могут только озвучить, какой эксперимент мог бы пасовать второй половинке. И если времени на встречи у мужчины не находится, значит они не являются для него в приоритете.



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Не пускает в круг близких

Одним из весомых показателей, что ваш мужчина не считает эти отношения серьезными, является нежелание знакомить с родными и друзьями. Если же женщина спрашивает, когда это произойдет, или же первой хочет познакомить его с родственниками, можно услышать фразы: "Нам и вдвоем хорошо. Для чего устраивать встречу с близкими?"

Мужчина не боится вас потерять

Если вы говорите, что на работе ваш коллега делает комплименты, а реакция бойфренда – равнодушие, это признак того, что он совсем не боится вас потерять. Нормально, если парень поинтересуется, кто же такой этот ухажер и знает ли он о том, что вы имеете отношения.

Нет гармонии

Когда отношения идут к завершению, один из партнеров может проявлять не только равнодушие, но и холодность. Он не проявляет заботы на публике, может отказаться взять вас за руку и тому подобное.

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Экономия превыше всего

Еще одним признаком того, что ваш парень не спешит к алтарю, является то, что он не намерен тратить на вас средства. Если же вы предлагаете осуществить совместную покупку, к примеру, билеты на отдых, мужчина избегает этого. По словам психологов, это может свидетельствовать о том, что он не считает эти отношения такими, в которые стоит вкладывать ресурсы.

Да и чрезмерная щедрость – это также не очень хорошее качество мужчины. Поэтому здесь, как и во всем, должен быть баланс.

Сплошная неопределенность

Если у вас нет ощущения стабильности, а ваш партнер то исчезает, то вновь появляется в вашей жизни, не стоит ожидать, что он признается в любви. Да и когда вы не можете представить вашу совместную жизнь и какой она будет после 3 или 5 лет – это также признак того, что у вас нет ощущения стабильных отношений, которые ведут к браку.