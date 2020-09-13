Сперва отношения этой пары кажутся идеальными: мужчина заботлив, харизматичен, внимателен и мил. Но со временем все становится с точностью до наоборот, а женщина не спешит уходить от такого избранника. Почему они застряли в отношениях с нарциссом – узнавайте в материале.

Эту тему затронул украинский психолог Ярослав Самойлов. На странице в инстаграме он назвал 8 причин, почему женщины не спешат покидать своего парня-нарцисса. И часто эти мотивы являются подсознательными, а человек об этом даже не задумывается.

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Он – ее победа

Самая очевидная причина таких нездоровых отношений, это стремление почувствовать вкус победы. Ведь женщина, которая рядом с нарциссом, может чувствовать себя избранной, особенной и видеть зависть других. И это ощущение настолько нравится ей, что женщина даже не думает о разрыве отношений.

Женщина желанная и ценная

Обычно, нарциссы ведут себя очень эгоистично и даже паразитически. Они получают от женщины заботу и восхищение ими, а их избранницу окрыляет ощущение нужности и желанности. Но тут женщина не замечает, что становится для нарцисса как прислуга.



Отношения с нарциссом / Фото UkrMedia

Потребность заботиться о ком-то

Женщины, которые строят отношения с нарциссом, могут подсознательно реализовывать потребность заботиться о ком-то. А вот нездоровое восхищение красотой и харизмой своего мужчины – подсознательная потребность женщины в одобрении. И в таком союзе можно уверенно сказать, что на самом деле ей не хватает той заботы и поддержки, которую она отдает мужу.

Он – ее защита

Если же женщина еще не разобралась в вопросах, каких хочет отношений и чувствует ли к человеку любовь, тогда этот роман – идеальное прикрытие. Ведь вину неопределенных отношений можно переложить на такого ненадежного парня-нарцисса.

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Мужчина – ее зеркало

Женщина может самовыражаться через своего партнера. В таком случае все заслуги и хорошие поступки она чувствует как свои. В то же время он как бы отражает негативные качества своей избранницы, даже те, которые она не хочет признавать. В качестве примера, психолог привел ситуацию, когда женщина строит отношения с предателем, который фактически воплощает ее скрытые желания вместо нее самой.

Отношения "мама – сын"

Мужчины часто становятся нарциссами из-за своего воспитания: мама слишком опекала и возвеличивала сына, что он так и не захотел взрослеть. А в своей женщине он ищет замену маме, которая будет заботиться и оберегать его.



Отношения с нарциссом / Фото Good House

Он – отец, которого не было

Да и в детстве женщины может быть немало фактов, которые во взрослой жизни стимулировали ее выбрать мужчину-нарцисса. Обычно, такие женщины были очень не близки в общении с отцом, или же их воспитывала мама. И образ идеального, но недоступного папы влияет на выбор мужчины.

Мужчина – это спасение

Отношения с нарциссом часто приводят к откровенности. Тогда женщина может увидеть самые большие свои страхи, запреты, родительские сценарии. Но все это можно преодолеть, если она сама этого захочет.