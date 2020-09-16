Психологи давно отмечают: любые отношения или брак – это ежедневная работа. Поэтому, если вы стремитесь укрепить союз с партнером, нужно принять во внимание несколько достаточно очевидных советов.

Писатель Марк Мэнсон ранее просил своих поклонников в твиттере поделиться секретами крепких отношений. И количество ответов его просто поразило: тысячи пользователей сети рассказали, какие привычки могут укрепить отношения. 24 канал подобрал 7 советов, которые действительно работают на практике.

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7 советов, которые помогут укрепить отношения

Будьте реалистами

Когда проходит романтический период в отношениях, стоит стать реалистами. Здесь розовые очки нужно отставить и понять, что у вас, как и у вашего партнера, могут быть жизненные трудности, которые лучше всего преодолевать вместе. Оказывайте поддержку, когда это нужно, и уделяйте внимание.

Такая прозаическая сторона любви требует больше усилий, чем беззаботный этап эйфории. Однако и удовольствия от таких отношений значительно больше.

Уважайте партнера

Каждые отношения имеют свои кризисные этапы, которые сопровождаются ссорами. В этот период особенно сложно воплотить этот совет и помнить об уважении к партнеру и к себе (что не менее важно). Поэтому не стоит:

Обсуждать промахи в отношениях с друзьями.

Рассказывать кому-то о недостатках в быту.

Критиковать хобби, интересы, взгляды, которые не совпадают с вашими.

Пренебрегать советами партнера.

Делать что-то, чтобы получить отрицательный фидбек.

Манипулировать.

Нарушать личное пространство партнера и тому подобное.

На самом деле примеров проявлений неуважения в паре могут быть десятки. Однако каждый из них является разрушительным для отношений, ведь со временем даже невинная шутка может спровоцировать к разрыву. Поэтому демонстрируйте свое уважение к личному пространству, увлечениям или особенностям вашего избранника.

Будьте честными

Главным фундаментом для отношений является честность и открытость. Ваш партнер будет иметь большее доверие и любопытство, если вы будете делиться сокровенными мыслями, воспоминаниями или переживаниями.

Кроме этого, большой ошибкой пары является нежелание обсуждать проблемы. Однако с кем, как не с любимым или любимой стоит обсуждать эти вопросы. А совместное решение какой-то ситуации только укрепит отношения.

Забудьте о контроле

Девушка или парень не являются маленьким ребенком без присмотра, а потому не нуждается в круглосуточном контроле. К тому же чрезмерное внимание склоняет к мысли, что в паре нет доверия, а это первый тревожный знак для обоих партнеров.

Интересно, что контроль может проявляться не только в проверке, где сейчас ваша вторая половинка, что делает и не врет ли вам. Разрушительная привычка может быть даже в магазине, во время выбора продуктов к ужину, проверке товаров и марок. Помните, что партнеры должны чувствовать себя самостоятельными и реализованными, поэтому лишний контроль – это та привычка, которой следует немедленно избавиться.

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Будьте готовы к переменам

Со временем человек меняет свои предпочтения, взгляды или интересы. Замечательно, если пара совместно делает это и начинает развиваться вместе. К примеру, ходить на курсы по изучению иностранного языка, посещать познавательные экскурсии или художественные выставки, или же займитесь спортом.

И если ваш партнер изменил то, что было для него нормой уже несколько лет, не бейте тревогу и не пытайтесь вернуть все, как было раньше. Наоборот, в этой ситуации поддержите свою вторую половинку и болейте за ее успехи в новом хобби.

Научитесь ссориться

Искусство конфликтов – это тоже ценные знания, на которые стоит обратить внимание. Ведь пара часто не может преодолеть кризисные этапы только из-за неумения правильно завершать ссору. И здесь речь не об интиме или какой-то эмоциональной разрядке, а во фразах, которые звучат во время выяснения спорных вопросов.

Психологи не рекомендуют во время ссор:

Вспоминать прежние отношения или сравнивать партнеров.

Перекладывать вину на вашего оппонента, мол, ссора бы не вспыхнула, если бы он или она сделали/сказали/подумали иначе.

Эту черту не нужно никогда переходить, потому что хамство и оскорбления – это то, что партнер вспоминает долго после конфликта. И именно эта деталь может испортить все отношения.

Применяйте правило "я": во время конфликта доказывайте свое мнение, а не критикуйте другое.

Не упоминайте предыдущие ссоры или опыт родственников (особенно, негативный опыт его или ее семьи).

В кульминационный момент выйдите на улицу подышать воздухом и переосмыслите все, или же сделайте паузу.

Счастье в мелочах

Не забывайте не только получать порцию счастья, но и отдавать ее. К примеру, во время просмотра киноленты признайтесь в любви партнеру, устройте неожиданный сюрприз, подарите банку со 100 причинами своей любви и каждый день доставайте одну из них, делайте милые записки на холодильнике или присылайте сообщения, от которых становится еще уютнее. Заставляйте друг друга улыбаться, даже если планы прогорели, или же все пошло не так, как вы планировали. И тогда вы будете рядом с человеком, который всегда будет делать вас счастливыми и наполнять прожитые дни особой гармонией.