В здоровых отношениях рядом с партнером человек чувствует себя лучше. Это значит, что влюбленные правильно дополняют друг друга и жизни в целом.

Эксперты по вопросам брака рассказали HuffPost о 7 отличиях между здоровыми и токсичными отношениями.

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Свободны в своих хобби и дружеских отношениях с другими

Через новые отношения не должна меняться идентичность. Зрелый партнер обязательно признает стремление любимого человека, а также поддержит их.



Поддерживают стремление / Фото Koroll & Company

"Когда партнер слишком привязывается и не позволяет наслаждаться чем-то по своему усмотрению, это может привести к тому, что будете жертвовать собственной идентичностью, чтобы сохранить хорошие отношения", – пояснила терапевт Кари Кэрролл.

От партнера, который не дает пространства, захочется уйти, стремясь иметь больше места.

В присутствии партнера ведете себя не естественно

Психолог Мари Ленд рассказала, что в здоровых отношениях манера поведения с партнером и общее взаимодействие с людьми в значительной степени – одинаковое.

Если вы корректируете ваше поведение, когда ваш партнер находится в комнате, – это плохой знак. Вы не должны чувствовать такой необходимости,

– сообщила Мари Ленд.

Бытовые обязанности делите поровну

Семейный терапевт Эми Kиpp отметила, что в здоровых отношениях бытовые обязанности, например, приготовление пищи и уборка, распределены равномерно. Можно рассчитывать, что партнер будет выполнять свою часть работы.



Совместная уборка / Фото Study Finds

"Оба партнера должны иметь равное право принимать любое решение. "Токсичные" отношения часто развиваются там, где один партнер доминирует. Или двое партнеров пытаются "захватить" власть", – добавила Эми Кирра.

Вы можете следовать за мечтой

Мечты и цели партнеров на будущее не должны идеально совпадать, однако в больших жизненных планах они должны поддерживать друг друга.

Всегда должен быть компромисс. Если ваш партнер постоянно "убивает" ваши мечты, как нереальные или они не очень ему удобны, вы будете чувствовать, что вас не поддерживают и не понимают,

– рассказала терапевт Коричневый Кэрролл.

Со временем это может привести к отказу от своей мечты или к угасанию чувств и разрыву. Чтобы этого избежать, следует говорить о своих планах на будущее рано и часто.

Приветствуются различия

Ваши различия в мировоззрениях, убеждениях и интересах, вероятно, и привлекли вас друг к другу. "В "токсичных" отношениях различия часто воспринимаются как угроза отношениям. В здоровых отношениях различия в интересах или мнениях является не только терпимыми, но и приветствуются", – добавила Kиpp.

Вы можете оставить свой телефон без присмотра

Вы постоянно чувствуете себя комфортно в здоровых отношениях. Например, уверены, что партнер не будет рыться в сообщениях вашего телефона.

Каждый имеет право на личную жизнь, но вы не должны беспокоиться, что ваш компьютер открыт или телефон не заблокирован. Должно быть доверие между вами двумя,

– объяснила Ленд.

Вы можете сказать своему партнеру, что не нравится

Не беспокойтесь, если вы спорите с вашим партнером. Конфликт – это естественно, а также является признаком того, что вы открыты для общения. Однако если вы по этому поводу огорчаетесь, чувствуете себя неуютно, то стоит сказать об этом партнеру.

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Обсуждение своих ощущений приводит к тому, что партнеры более чутко относятся друг к другу. Если этого не делать, то может возникнуть отчуждение и будет расти обида. Проговаривать конфликт неудобно, но полезно.