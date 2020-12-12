Хейли Орлински из американского города Чикаго продает яркие браслеты с резинок, чтобы помочь детской больнице. Сначала ее целью было собрать 200 долларов, однако идея так понравилась людям, что сумма уже достигла 20 тисяч долларов.

У девочки, которой 7 лет, появилась идея помочь Детской больницы Ann and Robert H. Lurie в начале лета 2020 года, когда услышала о нехватке средств индивидуальной защиты от COVID-19. Об этом сообщило издание NY Post.

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Мама вспомнила, что было продано более 8 тысяч браслетов, большинство из которых сделала Хейли. Кроме этого девочке помогала вся семья, друзья и неравнодушные соседи.



Браслеты / Фото New York Post

Все средства потратили на покупку защитных масок, очков, экранов и других предметов для медработников и посетителей. "Это больше, чем дарит зубная фея", – добавила Хейли.

Я хочу заниматься этим, пока коронавирус не закончится. Такое ощущение, что я помогаю многим людям,

– рассказала Хейли.

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Девочка не планирует прекращать свой благотворительный бизнес и постоянно придумывает новые методы, которые помогут заработать больше денег.