7-летняя девочка собрала 20 тысяч долларов для медиков: какой интересный метод использовала
Хейли Орлински из американского города Чикаго продает яркие браслеты с резинок, чтобы помочь детской больнице. Сначала ее целью было собрать 200 долларов, однако идея так понравилась людям, что сумма уже достигла 20 тисяч долларов.
У девочки, которой 7 лет, появилась идея помочь Детской больницы Ann and Robert H. Lurie в начале лета 2020 года, когда услышала о нехватке средств индивидуальной защиты от COVID-19. Об этом сообщило издание NY Post.
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Мама вспомнила, что было продано более 8 тысяч браслетов, большинство из которых сделала Хейли. Кроме этого девочке помогала вся семья, друзья и неравнодушные соседи.
Браслеты / Фото New York Post
Все средства потратили на покупку защитных масок, очков, экранов и других предметов для медработников и посетителей. "Это больше, чем дарит зубная фея", – добавила Хейли.
Я хочу заниматься этим, пока коронавирус не закончится. Такое ощущение, что я помогаю многим людям,
– рассказала Хейли.
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Девочка не планирует прекращать свой благотворительный бизнес и постоянно придумывает новые методы, которые помогут заработать больше денег.
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