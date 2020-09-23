Иногда фразы, даже сказанные без повышенных тонов, вызывают негативные эмоции и приводят к скандалу. А все потому, что ваш партнер в то время имел скрытую агрессию. Уверены, что и вы узнаете себя в подборке типичных фраз, которые могут разжечь спор.

Знакомо ли вам, когда человек говорит спокойно, а вы не можете сдержать ярости от этого. И реплики вроде не содержат очевидных обид, однако они имеют скрытый агрессивный подтекст. 24 канал подобрал 7 популярных фраз, после которых точно стоит остыть, чтобы не спровоцировать скандал.

Важно 4 популярные ошибки, которые пары делают во время ссоры

"Я не злюсь"

Очень типичная фраза партнера, который хочет избежать конфликта: "Я не злюсь". И очень часто она является ложной, а негатив только накапливается и может повредить отношениям. Поэтому психологи советуют говорить со своим партнером и объяснять, с чем вы мириться не можете. Найдя компромисс, вы сможете вернуть гармонию в паре.

"Как скажешь"

Это классическая реакция на нехватку аргументов. Например, во время ссоры, когда партнер приводит более убедительные объяснения, его оппонент закрывается и делает вид, что согласился. Но так диалог не построить: нужно без эмоций обсудить конфликтную ситуацию и принять решение вместе.

"Да иду уже"

Часто дети не распределяют свое время, поэтому родители должны вмешиваться и напоминать о невыполненной работе. И уверены, вы тоже говорили своим родителям с упреками и злостью: "Да иду уже". Но такое поведение присуще и взрослым, особенно, если они живут вместе.

"Я не знал/не знала"

Это типичная отговорка, которой люди пользуются еще с детства. Когда ваш партнер сотни раз получал просьбы что-то сделать и просто их игнорировал или забыл, фраза "Я не знал (не знала)" может стать катализатором для громкого семейного скандала.

"Ты хочешь идеальности"

Лучшая защита – нападение: именно такая фраза точно объясняет обвинения в безупречности. Как-нибудь помытая посуда, не вынесенный мусор, покупка продуктов не по списку, не выполненое обещание: любая бытовая ситуация может вывести из равновесия, если партнер еще и будет упрекать вас в чем-то.

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"Я бы с радостью помог, но..."

Строя отношения, особенно семейные, не стоит считать, что какие-то обязанности вас не касаются. Ведь четкое распределение домашних дел уже давно остался в прошлом, а пары делят все на двоих. Поэтому отговорка, вроде: "Я бы с радостью помог с ужином, но футбол начался" может когда обернуться скандалом. Поскольку за этой фразой часто скрывается злорадство.

"Я шучу"

Любую обиду можно замаскировать под шутку. Но не лучше ли заменить сарказм на проявления уважения и понимания?