Часто люди имеют так много страхов перед будущим, что не желают заменять несчастливые отношения. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, однако психологи уже вывели определенную закономерность, почему так происходит.

24 канал выбрал 6 убеждений, которые мешают человеку обновить свой статус и найти того, с кем будут по-настоящему счастливы. Помогли журналистам в этом отечественные психологи, которые ежедневно делятся в Инстаграме десятками историй из своей работы.

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6 убеждений, которые не дают завершить токсичные отношения

Люди не могут быть одни

Очень многие люди убеждены, что не иметь отношений в определенном возрасте – это едва ли не патология. Они повсюду видят семейные пары, идеальные счастливые фото в сети, столики на четное количество посетителей и тому подобное. И даже мысль об одиночестве настолько гнетет, что выбор нездоровых отношений кажется идеальным решением.

Однако психологи советуют задуматься, чувствуете ли вы себя на самом деле счастливыми и для чего вам эта галочка? Ведь токсичный роман, в котором два человека не уважают друг друга, перерастает в не менее злополучный брак.

А что люди скажут?

Видимо, всем знакома эта фраза из детства. Именно она дает нам ложное убеждение, что разорванные отношения – это проявление слабости человека. Ведь что же с вами не так, если этот "идеальный" для всех роман завершился. Поэтому легче улыбаться и делать вид, что все хорошо, ведь вы в паре уже так долго, что иначе быть не может.

Нет причин для разрыва

Если угасают чувства и люди не могут их восстановить, тогда кажется, что это норма. Для разрыва нужна же какая-то очень важная причина: предательство, насилие или еще что-то такое, с чем мириться невозможно. А то, что в отношениях уже давно нет взаимопонимания, уважения, а ссоры – это уже привычка: так же живут все.

На самом деле, если не исправлять такие холодные отношения, то разрыв является неизбежным. В этом случае стоит обратиться за помощью к психологам, чтобы попытаться спасти роман.

Нездоровые отношения / Фото Medium

Любви и так не существует

Еще одно убеждение, которое точно портит жизнь – это невера в любовь. Многие люди считают, что чувства и счастливый брак существуют только на страницах книг или в кино. А потому строить отношения, наполненные гармонией и уважением, нет смысла.

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Чувства переросли в привычку

Как же можно разорвать отношения, если пара уже годы вместе. И здесь есть совместно нажитое имущество, воспоминания, впечатления, счастливые моменты и друзья. А то, что это все обесценивается плохим отношением друг к другу считают мелочью, на которую можно и не обращать внимание.

Помните: радостные моменты никуда не денутся ни из фотоальбомов, ни из ваших воспоминаний. Зато постоянные скандалы, хамство, насилие и измены могут уничтожить самооценку, травмировать и разрушить все хорошие моменты из этих отношений.

Другой человек будет не лучше

Почти все жертвы домашнего или эмоционального насилия убеждены, что и в других отношениях все будет так же. Но даже если во время встреч нет абьюза, все равно люди часто занимают позицию жертвы и не хотят начинать поиски нового партнера, с которым они будут счастливы.

Кроме этого, в таких случаях люди даже не хотят допускать мысли, что нужно будет вновь открываться, строить крепкие отношения, рассказывать особые воспоминания из прошлого и показывать себя таким, как есть. А потому значительно легче жить с человеком, которого не любят.

В то же время психологи отмечают: каждый человек должен осознать, что заслуживает счастья. А терпеть измены, холодное отношение к себе и муки в отношениях не стоит. Чтобы окончательно понять, стоит ли навсегда попрощаться с партнером, нужно просто обсудить ситуацию со специалистами, которые дадут ценные советы и помогут наладить личную жизнь.