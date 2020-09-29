6 убеждений, которые мешают завершить несчастливые отношения
Часто люди имеют так много страхов перед будущим, что не желают заменять несчастливые отношения. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, однако психологи уже вывели определенную закономерность, почему так происходит.
24 канал выбрал 6 убеждений, которые мешают человеку обновить свой статус и найти того, с кем будут по-настоящему счастливы. Помогли журналистам в этом отечественные психологи, которые ежедневно делятся в Инстаграме десятками историй из своей работы.
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6 убеждений, которые не дают завершить токсичные отношения
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Люди не могут быть одни
Очень многие люди убеждены, что не иметь отношений в определенном возрасте – это едва ли не патология. Они повсюду видят семейные пары, идеальные счастливые фото в сети, столики на четное количество посетителей и тому подобное. И даже мысль об одиночестве настолько гнетет, что выбор нездоровых отношений кажется идеальным решением.
Однако психологи советуют задуматься, чувствуете ли вы себя на самом деле счастливыми и для чего вам эта галочка? Ведь токсичный роман, в котором два человека не уважают друг друга, перерастает в не менее злополучный брак.
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А что люди скажут?
Видимо, всем знакома эта фраза из детства. Именно она дает нам ложное убеждение, что разорванные отношения – это проявление слабости человека. Ведь что же с вами не так, если этот "идеальный" для всех роман завершился. Поэтому легче улыбаться и делать вид, что все хорошо, ведь вы в паре уже так долго, что иначе быть не может.
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Нет причин для разрыва
Если угасают чувства и люди не могут их восстановить, тогда кажется, что это норма. Для разрыва нужна же какая-то очень важная причина: предательство, насилие или еще что-то такое, с чем мириться невозможно. А то, что в отношениях уже давно нет взаимопонимания, уважения, а ссоры – это уже привычка: так же живут все.
На самом деле, если не исправлять такие холодные отношения, то разрыв является неизбежным. В этом случае стоит обратиться за помощью к психологам, чтобы попытаться спасти роман.
Нездоровые отношения / Фото Medium
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Любви и так не существует
Еще одно убеждение, которое точно портит жизнь – это невера в любовь. Многие люди считают, что чувства и счастливый брак существуют только на страницах книг или в кино. А потому строить отношения, наполненные гармонией и уважением, нет смысла.
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Чувства переросли в привычку
Как же можно разорвать отношения, если пара уже годы вместе. И здесь есть совместно нажитое имущество, воспоминания, впечатления, счастливые моменты и друзья. А то, что это все обесценивается плохим отношением друг к другу считают мелочью, на которую можно и не обращать внимание.
Помните: радостные моменты никуда не денутся ни из фотоальбомов, ни из ваших воспоминаний. Зато постоянные скандалы, хамство, насилие и измены могут уничтожить самооценку, травмировать и разрушить все хорошие моменты из этих отношений.
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Другой человек будет не лучше
Почти все жертвы домашнего или эмоционального насилия убеждены, что и в других отношениях все будет так же. Но даже если во время встреч нет абьюза, все равно люди часто занимают позицию жертвы и не хотят начинать поиски нового партнера, с которым они будут счастливы.
Кроме этого, в таких случаях люди даже не хотят допускать мысли, что нужно будет вновь открываться, строить крепкие отношения, рассказывать особые воспоминания из прошлого и показывать себя таким, как есть. А потому значительно легче жить с человеком, которого не любят.
В то же время психологи отмечают: каждый человек должен осознать, что заслуживает счастья. А терпеть измены, холодное отношение к себе и муки в отношениях не стоит. Чтобы окончательно понять, стоит ли навсегда попрощаться с партнером, нужно просто обсудить ситуацию со специалистами, которые дадут ценные советы и помогут наладить личную жизнь.