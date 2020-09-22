Часто брак находится на грани краха, а муж и жена не замечают, что катализатором в этой ситуации стали ее или его друзья. Так как распознать токсичное общение – читайте в материале.

То, что пара проводит свободное время в кругу друзей – абсолютно нормальное явление. Однако, как утверждает психолог Дмитрий Карпачев в инстаграме, стоит знать, когда это общение начинает вредить семейным отношениям. Эксперт назвал 6 признаков того, что друзья имеют плохое влияние на брак.

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Не воспринимают факт свадьбы

Это, как правило, случается в компаниях молодых людей, где большинство мужчин или женщин еще не в браке. И то, что у одного из них есть уже жена или муж, немного не входит в холостяцкие планы. Поэтому друзья могут давить, обижаться и даже вмешиваться в семейную жизнь пары лишними советами.

Требуют слишком много времени

Если друзья вашего партнера часто обращаются с просьбами подвезти кого-то, подвинуть шкаф, построить дачу или сделать ремонт, это уже является тревожным знаком. Ведь люди могут так паразитировать, искусно манипулируя и скрывая свои истинные намерения под благовидными предлогами. И рано или поздно другому партнеру надоест делить его с кем-то.

Навязывают общение

Слишком частые встречи, совместный досуг и праздники, переписка в социальных сетях и звонки: иногда друзья отбирают чуть ли не все время семейной пары. И когда все заходит слишком далеко, то муж и жена часто не знают, как освободить день для себя. Отказать во встрече здесь сложно, ведь существует страх обидеть навязчивых друзей. Но и такое чрезмерное общение вредит браку.

Когда друзья точно лишние / Фото LovePanky

Неуважительно отзываются о вас

Насмешки или неуважительные отзывы о вас – это недопустимо. Но стоит понять, что такое отношение друзей позволяет ваш партнер. Супруг может с легкостью прекратить эти проявления хейтерства и наладить коммуникацию.

Распространяют сплетни

Люди, которые не могут удержать ваш секрет, уже являются токсичными. Все потому, что вы никогда не будете знать, что от них ждать. Таким друзьям не стоит доверять или обсуждать с ними что-то важное, ведь это может обернуться против вас и повредить семейной идиллии.

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Приходят без предупреждения

У каждого современного человека есть мобильный телефон, а потому предупредить о визите – это дело нескольких секунд. Те же друзья, которые любят прийти без приглашения и нарушить семейные планы, могут привести к конфликтам в паре. ⠀