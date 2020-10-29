Многие люди "застревают" в токсичных отношениях, ведь не могут понять, какой на самом деле партнер им подходит. Терапевт Энн Милфорд определила признаки, которые указывают на то, что действительно встретили свою половинку.

Милфорд вместе с семейным психотерапевтом Дженнифер Говейн опросила сотни женщин и определили 5 универсальных признаков, которые помогут понять, что отношения здоровы. Об этом сообщило издание Elle.

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► Пробуждаете друг в друге лучшие, а не худшие качества. Помогаете друг другу расти внутренне, профессионально и эмоционально. При этом признавая, что изменения – позитивная и полезная часть жизни.

► Доверяете друг другу и можете рассчитывать на партнера в трудных ситуациях. Вы уверены, что он поступит правильно. В ваших отношениях нет места ревности, домысливанию и критике.

► Вы любите вместе веселиться. Игра добавляет остроты в отношения, а смех – лучший афродизиак на свете.



Пары любят вместе веселиться / Фото The Sun

► У вас общие ценности и взгляды на жизнь. Связь на эмоциональном и духовном уровне так же сильна, как физическое влечение.

► Вы обращайтесь друг с другом бережно и заботливо, вместо того чтобы осуждать и критиковать. Простой тест: какой у вас голос, когда вы критикуете или осуждаете? Тяжело говорить резким тоном, если нами движет забота и участие.

Отвечают ли ваши нынешние отношения этим критериям? Возможно, стоит прислушаться к голосу интуиции. В глубине души вы знаете, подходит ли вам нынешний партнер.

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Помните, что одиночество, гормоны и "бабочки в животе" могут затуманить разум даже самой здравомыслящей женщины. Но четкое понимание того, что такое здоровые отношения, поможет прояснить картину – сказать "прощай" безнадежному роману и узнать своего человека.