У каждого человека отношения начинаются и заканчиваются по-разному. Однако психологам все же удалось вывести формулу, по которой можно узнать о 5 стадиях, через которые проходят только самые крепкие пары.

► Влюбленность

Это самое волнительное и непредсказуемое чувство, которое нельзя контролировать. Все потому, что мы подвергаемся инстинкту, который удовлетворяется лишь временно. Об этом рассказал издание Elle.

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В этот период партнер кажется нам самым идеальным человеком на планете. До тех пор, пока влюбленность не переходит на следующий уровень или вовсе не исчезает.

► Развитие

Когда мы признаемся в любви — совершаем осознанный выбор. Значит, первая стадия подошла к концу и мы понимаем, что готовы продолжать отношения.

Люди привязываются к друг другу, строят общие планы, растут и развиваются. Именно на этом этапе многие пары принимают решение о совместной жизни и браке.

► Разочарование

Разочарование и отчуждение — переломная стадия, которую многие так и не преодолевают. В какой-то момент человек понимает, что не испытываете прежних эмоций рядом с возлюбленным, а надежды на безоблачное будущее пропали.

Когда мы влюблены, все в партнере кажется преувеличенно прекрасным. На этой стадии даже то, что вам когда-то в нем нравилось, начинает раздражать. Тогда возникает вопрос: правильный ли выбор я сделала? Эту стадию можно и нужно пережить.

► Работа

Ситуацию можно спасти, изменив образ мыслей. Благодаря работе над собой и над отношениями, вы получите награду: чувства станут взрослее и крепче.

Мы неидеальны: у всех есть проблемы и комплексы, поэтому нужно влюбиться в недостатки друг друга. Отношения — это работа, поэтому важно понять, что для настоящей любви нужно время, терпение и силы.

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► Любовь, которая переживет все

На последней стадии, как правило, влюбленные ничего не скрывают, знают сильные и слабые стороны друг друга и любят партнера таким, какой он есть.

Когда вы пройдете через все трудности, то обретете главного единомышленника, а это самое важное.