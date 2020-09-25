В отношениях, как и в жизни, случаются случаи обмана. И хотя психологи отмечают, что прочный союз можно построить только благодаря открытости и искренности обоих партнеров, без лжи в паре не обходится. Эксперт назвала 7 случаев, когда мужчины лгут своей возлюбленной.

Об этом изданию Bustle рассказала семейный психолог Лесли Доарес, которая открыла немало интересных деталей о лжи в паре. И причин для обмана, по ее словам, может быть немало.

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Ложь случается по многим причинам. Мы лжем, чтобы защитить себя, защитить других, избежать наказания, сохранить отношения, спровоцировать конфликт или привлечь внимание, вернуть кого-то, или просто со скуки или забывчивости,

– отметила психолог.

Лесли Доарес добавила, что обычно мужчины избегают обмана, пытаясь быть ответственными за свои слова или действия. Однако есть 5 ситуаций, когда они с легкостью выбирают ложные данные.

Количество партнерш

Для многих пар интимные темы деликатны. Однако вопрос количества сексуальных партнеров, видимо, возникает у каждого. В этом случае многие представители сильного пола выбирают ложь: одни увеличивают цифру, чтобы показаться более опытным, другие умаляют, чтобы избежать лишних вопросов от партнерши и не напугать ее богатым опытом.

Когда мужчины лгут: 5 типичных случаев / Фото Unsplash

Отчетности, где был и что делал

Немало людей не считают себя моногамными, а потому не хотят иметь ощущение, будто находятся в ловушке. Поэтому на вопрос партнерш о том, что они делали час или несколько минут назад, мужчины могут прибегнуть к обману. И здесь может быть и романтический мотив, рассказывает психолог, ведь женщине не нужно знать о запланированном сюрпризе.

Чрезмерный контроль в отношениях только вредит паре. Все потому, что у партнера возникает ощущение, что ему не доверяют. В то же время только некоторым людям нравится, когда их жизнь контролирует вторая половинка.

Любой человек не хочет чувствовать себя под чьим-то контролем или отказываться от определенных вещей ради отношений. Поэтому мужчины могут придумать дело, которым вроде бы занимались,

– подчеркнула Лесли Доарес.

Привлекательность других женщин

Независимо от того, находится мужчина в отношениях или нет, он будет обращать внимание на привлекательных женщин. Это биологические рефлексы, а не предательство, убеждает Лесли Доарес. И на вопрос партнерш о красоте других женщин, мужчина часто отвечает обманом, или же вообще избегает ответа. И на это есть несколько причин:

он не хочет обидеть или огорчить свою возлюбленную

мужчина понимает, что рядом с ним сидит особенная женщина, а потому красота других – это всего лишь любование

не хочет провоцировать конфликт

не желает давать оценку другому человеку и тому подобное.

Отношения без лжи / Фото Unsplash

Испуг

По словам психолога, на мужчин часто давят общественные стандарты, а потому они всегда должны быть эмоционально сильными. "Не плачь", "Будь мужчиной", "Ты же мальчик" – видимо, в детстве все слышали эти фразы. Поэтому когда возникает ситуация, что мужчина испугался чего-то, он не будет подавать вида и будет отрицать факт испуга.

Сокрытие настоящего "я"

Большинство женщин и мужчин хотят партнера, который будет честным и откровенным. Они хотят поделиться с любимым человеком своей историей, а не идти по жизни, делая вид, что все в порядке. В современном обществе мужчины могут бояться быть честными со своими партнершами и демонстрировать эмоции. А все потому, что не хотят столкнуться с осуждением, что они, мол, недостаточно сильны или эмоционально слабы.

"За ложью есть своя история. Ложь происходит от страха: страха пораниться или ранить кого-то. Возможно, ваш нынешний партнер вполне доверчив, участлив и открыт, но по определенным причинам он этого может не показывать", – рассказала Лесли Доарес.

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В основном в этих 5 ситуациях мужчины выбирают ложь. Однако это не означает, что женщины в отношениях абсолютно открыты и правдивы. Психолог советует не обвинять партнера ни в чем и строить общение так, чтобы любимый человек не боялся открыть тайны прошлого, рассказать о своих переживаниях или проблемах. Именно в таких доверительных отношениях не будет места для обмана, ведь в этом не будет нужды.