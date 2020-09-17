Родители не хотят повторять ошибки и стараются учесть мнения многих экспертов по воспитанию ребенка. Французский психоаналитик Франсуаза Дольто вывела 5 главных принципов воспитания, которые нужно знать всем, кто хочет воспитать достойного человека.

Как сообщает "Освитория", все советы родителям эксперт описала в авторской книге "На стороне ребенка". Издание вышло в продажу еще 30 лет назад, однако до сих пор не теряет своей актуальности. Книга переведена на многие языки мира, а миллионы родителей уже оценили ее действенность на практике.

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5 принципов воспитания ребенка

Не существует универсальных правил

Если вы живете в иллюзиях, что существует один универсальный совет, который в мгновение изменит вас и вашего ребенка к лучшему, вынуждены вас разочаровать. Да и Франсуаза Дольто убеждает: лучшими помощниками родителей в воспитании всегда остаются интуиция, критический ум, находчивость и смелость.

В то же время эксперт рекомендует смириться с тем, что ошибки родителей в воспитании будут и их никак не обойти. Поэтому стоит прекратить подражать другим мамочкам или сравнивать своего ребенка с его сверстниками, а уверенно идти своим путем. И желательно, если мама и папа будут заботиться о малыше, избавившись от чувства вины за любые промахи.

Общение важнее подарка

Проблемой современных родителей является нежелание и неумение родителей общаться со своим ребенком. А наладить коммуникацию можно довольно легко: взрослым стоит забыть на минуту, что они мама и папа, и стать ребенком. Вспомните себя в этом возрасте, почувствуйте те переживания, которые есть у ребенка, и найдите правильные слова поддержки, которые и сами не были бы против услышать от родителей. Это и станет шагом для восстановления утраченного общения.

Кроме этого, Франсуаза Дольто рекомендует начать беседу со слов: "Знаешь, я в твоем возрасте..." Это всегда настраивает ребенка на разговор и помогает ему услышать родителей.

Уважайте ребенка и его личные границы

Если вы родители – это не значит, что вы должны нарушать личные границы детей. Например, не стоит зацеловывать или обнимать ребенка, когда он этого не хочет, или же укладывать спать, чтобы было все, как в идеальной картинке из фильма, или перекармливать, потому что мама лучше знает. Это, по мнению Франсуазы Дольто, неприемлемо и унизительно.

"Мы осыпаем ребенка ласками, считая, что тем самым проявляем к нему доброжелательность. На самом деле это мы сами пытаемся найти спасение и надежду в ее объятиях, стараемся избежать сиротства и одиночества. Все это не имеет никакого отношения к доброжелательности. Это всего лишь эгоизм", – подчеркнула эксперт.

Не обсуждайте ребенка в его присутствии

Говорить о промахах воспитания, каких-то шалостях или проблемах в присутствии ребенка не нужно. В таком случае мама и папа дают ему почувствовать себя каким-то шутом или предметом, который не имеет права голоса или возможности принять участие в беседе. Уважайте ребенка и интегрируйте его в вашу жизнь, тогда и он будет уважать вас.



Не обсуждайте ребенка, когда он сидит рядом / Фото HealthLife

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Научитесь говорить "нет"

Конечно, базовые потребности ребенка нужно удовлетворять, однако какие-то детские желания – не обязательно. Если просьбы что-то купить или куда-то пойти переходят границу допустимости, просто откажите, объяснив причину. Говорить "нет" – это тоже обязанность родителей, поэтому не корите себя чувством вины.

Но учтите, что отказ повышает творческий потенциал ребенка: он борется с разочарованием, мечтает, сублимирует, придумывает как достичь цели. Но при этом ребенок должен знать, что родители его услышали и знают о его желании.