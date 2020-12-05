Специалисты все чаще поднимают тему сексуального насилия, ведь дети во многих случаях просто боятся говорить родителями о том, что стали жертвами домогательств. О том, как уберечь ребенка от харассмента –читайте в материале.

Психолог и сексолог Наталья Ежова убеждена, что родители, говоря детям о безопасности, избегают тем сексуального насилия, отмечает Новый канал. Это большая ошибка, ведь тогда дети не могут себя защитить от притязаний.

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Ежова отмечает, что половое воспитание нужно начинать с 2-х лет. Именно в этом возрасте дети начинают осознавать, что есть их и чужое тело. Тогда родители должны объяснить:

почему интимные части тела прикрывают бельем;

чем их могут касаться только родители или врачи в присутствии родителей.

В английском языке есть 5 правил, которые помогут уберечь детей от сексуального насилия.

Privates are private

В дословном переводе эта фраза звучит, как "частное является частным". С детства родители должны объяснять своим потомкам, что интимные части тела имеют такое название не случайно. К ним не могут прикасаться посторонние люди, даже если это сверстники или лучшие друзья.

Аlways remember your body belongs to you

В рамках полового воспитания следует объяснить, что тело каждого человека принадлежит ему и только ему. Никто не может с ним ничего делать, особенно против его воли.

No means no

"Нет значит нет", кажется, звучит очевидно. Однако ребенок должен понимать, что у него также есть свои границы, которые не должны нарушать посторонние люди. Здесь родителям следует объяснить потомку, что в случае, если он не хочет тесного контакта, например, объятий с бабушкой, то может смело в этом отказать. Однако выбрать для этого не агрессивную манеру.



Ребенок может отказаться от тесного контакта / Фото pexels

Talk about secrets that upset you

Часто родители не объясняют детям, что есть большая разница между хорошими и плохими секретами. Поэтому насильники могут манипулировать, заявляя, что все должно остаться большим секретом, о котором не должны узнать мама или папа. Детям стоит объяснить, что все события, которые вызывают тревогу или грусть, должны быть оговорены.

"Насильники держат детей в страхе, приказывают не выдавать секреты. Поэтому чтобы в дальнейшем ребенок не стал жертвой насилия, нужно проговорить, что есть 2 вида секретов. Первый – это сюрприз, например, подарок на день рождения. Такой секрет следует хранить, он приносит радость и праздник. Второй – это что-то неприятное, что ранит, оскорбляет, приносит дискомфорт. Такой секрет надо рассказать кому-то из взрослых, чтобы прекратить мучиться", – пояснила Наталья Ежова.

Speak up, someone can help

В семье должна царить атмосфера любви и заботы. Чтобы ребенок не стал жертвой насилия, нужно еще создать такие условия, в которых он не будет бояться, что за сказанное получит наказание. Стоит также определить список лиц, которым ребенок может доверять секрет: к примеру, близкие родственники, воспитатели или учителя.

Также Наталья Ежова советует не тянуть с этой беседой и всегда интересоваться жизнью своего ребенка, не избегая некомфортных тем. Такое воспитание поможет ему чувствовать себя в безопасности и своевременно рассказывать о том, что его беспокоит.

Что такое харассмент?

Английское слово, которое означает "преследования", "домогательства". Харассмент – это сексуальные намеки, жесты и другие действия, которые нарушают неприкосновенность частной жизни другого человека.

Важные правила, о которых следует помнить

Для того, чтобы обезопасить ребенка от жестокого обращения и насилия, родители должны помнить несколько правил, отмечает kanalukraina.tv.

Правила

Вы должны знать, с кем дружит ваш ребенок. Лучшим вариантом будет познакомиться с семьями близких друзей.



Познакомьтесь с друзьями вашего ребенка / Фото pexels