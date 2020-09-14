Девочек нужно одевать в розовую одежду и с детства учить, как ухаживать за собой и быть хорошей хозяйкой. А вот мальчики не должны плакать и еще с детства получают мотивацию насчет карьерного роста. Как такое стереотипное воспитание влияет на детей – пояснили эксперты.

Как стереотипное воспитание влияет на ребенка

Глава детских лагерей DEC Сamp Ирина Зарецкая-Котруце привела для примера результаты международных исследований, передает "Освіторія".

В опросах приняли участие респонденты из разных уголков мира, поэтому ученые увидели, насколько гендерные рамки влияют на людей, независимо от особенностей культуры. И результаты действительно шокируют!

Рекомендуем Как ошибки родителей в воспитании влияют на детей: 11 распространенных примеров и их последствия

Так, представители The Fawcett Society узнали, что 41% людей испытывают давление стереотипов на мужчин или женщин, которые им навязали родители. В то же время 51% респондентов заявили, что неправильное гендерное воспитание повлияло на выбор профессии: девушки не выбирали физико-математические факультеты и называли парней более развитыми, хотя научно доказано, что интеллект не зависит от пола.

Другое же исследование от The Children's Society вообще шокировало. Каждый 8-й мжчина называл силу и жестокость главными добродетелями. В то же время девушки говорили, что должны быть красивыми. Никто из подростков не указал среди главных добродетелей доброту, заботу, благодарность или саморазвитие.

Такие ответы являются последствиями гендерных стереотипов. И вот 4 из них, которые точно проявятся во взрослом возрасте.

4 стереотипа в воспитании, которые стоит искоренить

Проявление эмоций

Родители с детства нас учили не показывать эмоции, потому что "что же люди скажут". Кроме этого, мальчики могли слышать фразы от родителей: "Ну что ты плачешь, как девочка", или же "Мужчины не плачут!"



Какие гендерные стереотипы портят жизнь людей / Фото The Daddy Files

Ученые доказали, что дети, независимо от пола, должны проявлять, а не сдерживать эмоции. Поэтому детям стоит объяснить, что показывать эмоции – это нормально, и их можно показывать перед родителями, ведь они никогда не будут подтрунивать по этому поводу и всегда будут поддерживать. Но здесь речь не идет об истериках.

Игрушки или хобби

Этот стереотип может проявляться во фразах: "Ты же девочка, поэтому тебе не нужен бокс", "Мальчики не играют в куклы", "Что за синяки? Ты что пацанка?" И эти слова запоминаются детям, ведь складываются в гендерные стереотипы: мальчики – сильные и всегда в синяках, девочки – красивые.

Родителям стоит учитывать: до 3 лет дети не понимают, что такое пол. Поэтому стоит выбирать игрушки, которые развивают тело, ум и эмоции, а не гендерное разделение.

Чистота одежды

"Девочки не могут быть такими замарашками", "Да это же мальчик, неудивительно, что весь в грязи", – такие фразы часто говорят родители своим детям.

Чтобы предотвратить эти стереотипы, сначала вспомните себя в этом возрасте, как лепили снеговиков и приносили домой мокрые перчатки, или же съезжали с горки и пачкали одежду в лужах. Если у вашего ребенка планируются такие развлечения, предложите просто переодеться в вещи, которых не жалко на такие игры.

Интересно 8 "сюрпризов" взрослой жизни, к которым родители не могут подготовить детей

Девочка – мамина помощница, мальчик – папин

С детства девочек учат, как убирать, стирать вещи, готовить еду или мыть посуду. А вот мальчикам на кухне не место, а лучше помочь папам в гараже или в работе по дому. Однако такое воспитание не является действенным, ведь во взрослой жизни человеку понадобятся различные навыки. Поэтому не стоит делить эту работу и сделать все, чтобы мужчина не впадал в ступор от режимов стиральной машинки, а женщина смогла закрутить гайку.