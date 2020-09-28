С детства у ребенка формируется характер и мировоззрение, и именно родители закладывают этот фундамент. Однако и они допускают немало ошибок, которые впоследствии находят отклик во взрослой жизни человека.

Психолог Анна Лунева раскрыла в инстаграме 4 типичных ситуации, в которых родители чаще всего делают ошибки. На обычных примерах эксперт показала, как ребенок видит каждую нашу фразу и как лучше заменить их.

Стоит знать 9 фраз родителей, которые разрушают взрослую жизнь человека

Потерялась или сломалась игрушка

Когда ребенок расстроен и плачет из-за потерянной или сломанной игрушки, родители часто отвечают на это: "Ну прекрати, успокойся, мы тебе купим новую машину!", "Не переживай! У тебя их еще 150!", "Я тебе говорила быть осторожнее!". Это быстрый метод вернуть ребенка в состояние равновесия, потому что так удобно для взрослых.

Что слышит ребенок: "Мои чувства не важны, то, что мне нравится, не воспринимают серьезно. Я – виноват. Я плохой".



Как реагировать, если ребенок сломал игрушку / Фото Georgetown Psychology

Как лучше родителям реагировать: "Я вижу, насколько ты грустишь из-за своей любимой игрушки! Понимаю, как тебе сейчас тяжело. Часто так бывает, когда мы что-то теряем, или ломается дорогая для нас вещь, и все тогда чувствуют грусть, а часто даже горе! Мы попробуем ее найти/отремонтировать/купить похожую. Но я понимаю, что она не заменит эту".

Следует не просто оказать поддержку ребенку, а искренне посочувствовать ему. Ведь в раннем возрасте любая такая потеря воспринимается малышами как трагедия. Не нужно убеждать малыша, что это не важно, что это всего лишь вещь. Здесь стоит показать, что родители – это опора, к ним всегда можно обратиться в трудную минуту и ​​не робеть проявить свои чувства.

Агрессия и злость ребенка

В состоянии агрессии ребенок часто может наговорить слов, о которых сам же позже будет жалеть, в частности, о смерти родных. Однако родители в это время обычно реагируют на проявление агрессии такой же агрессией. "Как ты смеешь такое говорить мне? Быстро в угол и думай над своими словами и поведением!", "С меня хватит! Месяц будешь без новых игрушек!"

Как лучше отреагировать: "Я вижу, ты очень разозлился на меня за то, что я не разрешила тебе, к примеру, брать телефон. Это нормально, когда возникает недовольство. Но слова о смерти родных – недопустимы. Эти слова означают, что ты хочешь, чтобы мы умерли. Нас больше никогда не будет, понимаешь? И нам с папой очень больно это слышать".

Родители сразу же пытаются потушить злость ребенка и часто в процессе воспитания делают ошибки. Психологи советуют вместо навязывания чувства вины в такой ситуации необходимо помочь понять чувство, которое испытывает ребенок и обсудить способы, которыми адекватно ее проявлять. Помните, что очень не полезно запрещать проявлять чувства.

Жадность и необходимость делиться

Часто на детских площадках можно услышать: "Быстренько делись игрушкой! Не будь жадным! Мальчик или девочка тоже хочет поиграть". Однако такая позиция родителей не является правильной.

Что слышит ребенок в это время: "Я не имею права пользоваться своими вещами, когда захочу. Потребности и желания других важнее, чем мои собственные. А мне надо потерпеть".



Стоит ли детям делиться игрушками / Фото Raising Children

Как реагировать родителям: "Это твоя игрушка и ты имеешь право делиться с ней или не делиться, когда захочешь. Возможно, дашь поиграть немного мальчику? Он обязательно ее вернет. Если ты не хочешь, значит так и будет, но будь готов к того, что иногда кто-то тоже не захочет с тобой делиться".

Ребенка с детства нужно учить самостоятельности и значимости. В такие моменты малышам важно увидеть, что с их мнением считаются, его уважают и принимают. Психологи отмечают, что такая реакция родителей станет профилактикой краж, ведь тогда ребенок растет, уважая чужие и свои вещи.

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Отдых от ребенка

Родителям также необходимо отдых, и все взрослые это знают. Однако не ребенок. И поэтому слова: "Не мешай мне! Все нервы уже на пределе!", "Иди, чтобы я тебя не видела!", могут ранить отпрыска.

Что слышит ребенок: "Я порчу маме жизнь, мешаю ей. Я ей не нужен. Я виноват перед родителями за то, что мешаю жить им счастливой жизнью. Лучше бы меня не было". После обдумываний ребенок становится подавленным и даже агрессивным.

Как лучше реагировать: "Сейчас мне нужен отдых, но через пол часа я присоединюсь к тебе".

Родителям нужно чувствовать свои эмоции, понимать причины раздражения или усталости, и объяснять ребенку, что не так. Лучше сказать, что вы устали за целый день, или заняты. Предложите альтернативный вариант. Например, когда малыш просит поиграть, предложите это сделать с отцом, или же присоединиться после завершения своей работы. И обещание нужно выполнить, ведь все, что говорят родители – это же для ребенка истина.