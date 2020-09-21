Любые отношения невозможно представить без ссор. Однако именно во время конфликтов пары могут нарушить темы, которые приводят к разрыву. Так какие 4 ошибки чаще всего делают муж и жена – узнавайте в материале.

Существует наука конфликтология, которая раскрывает немало психологических тонкостей ссор. Однако не все пары знают ее, и часто прибегают к оскорблениям или действиям, которые могут не только навредить отношениям, но и разрушить их. Психолог Дмитрий Корпачев назвал в инстаграме 4 типичные ошибки, которых следует избегать семейным парам во время выяснения конфликтных вопросов.

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Не упоминайте родителей во время конфликта

Любые конфликты – это только дело мужа и жены, а потому не стоит вспоминать родителей в этой беседе. Обида за упоминание родственников может годами влиять на отношения и избавиться от нее будет крайне сложно как вам, так и вашему партнеру.

Кроме того, нельзя позволять родителям вмешиваться в конфликт. Если это все же произошло, ссора начинает не ограничиваться одной семьей, поэтому может превратить обычный скандал на многолетнюю вражду семей. И если даже муж и жена в этой ситуации все же наладят отношения, не факт, что это можно будет сделать с родителями.



Не привлекайте к ссоре родителей / Фото MommyBites

Избегайте любого насилия

Во время конфликтов людям свойственно показывать худшие стороны своего характера. Поэтому пары, которые не способны подобрать достаточно слов для выяснения конфликта, могут перейти к физическому насилию. И неважно, насколько вы раздражены, не стоит давать волю кулакам. Такое поведение не только разрушает брак, но и может стать нормой, что недопустимо в любых отношениях.

Никогда не угрожайте разводом

Часто супружеские пары прибегают к манипуляциям и в беседе угрожают разводом. Однако это разрушительная стратегия, потому что обычно вы не готовы к радикальным действиям, а просто на словах хотите показать, что партнер может вас потерять. Однако это – одна из самых обидных фраз, которые могут слышать партнеры во время ссор. А когда мужчина или женщина часто об этом говорят, то завершение отношений может быть неизбежным.

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Не уходите из дома во время ссоры

В голливудских фильмах часто можно увидеть, как партнеры ссорятся в браке, после чего один выбегает, а другой – догоняет и извиняется. Для эффектности кадра добавляют дождь, а примирение выглядит невероятно чувственно. Но в жизни такого сценария нет, поэтому не стоит прибегать к испытанию киношных сцен. Во время ссоры не покидайте дом, а лучше сделайте паузу и вернитесь к обсуждению скандальной темы, когда страсти немного улягутся.