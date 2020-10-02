Из Италии в Великобританию отправился 46-летний Фил Кокс вместе с 11-летним сыном Ромео. Все для того, чтобы навестить бабушку, которую они не видели из-за пандемии COVID-19 и карантинные ограничения.

Отец с сыном договорились не пользоваться бензином, а потому шли пешком, брали велосипеды и плыли на лодке. Об этом сообщило издание Metro.

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Их путешествие началось 20 июля с Палермо, а уже 20 сентября они были в Лондоне. За это время они прошли через Италию, Швейцарию, Францию ​​и Великобританию. Сейчас они отец с сыном находятся на карантине, чтобы получить разрешение прийти к бабушке.

"Несколько раз мы потерялись. Мы засыпали под осиным гнездом, что было плохой идеей. У нас" отпадали "ноги, но мы и не думали сдаваться. Чем ближе мы были к нашей цели, тем чаще я думал, как хочу увидеть бабушку, которая провела весь карантин в одиночестве ", – вспомнил Ромео.

Смотрите фото из путешествия отца и сына:

Посещение бабушки было не единственной его мотивацией. Ромео также захотел попробовать собрать деньги для поддержки беженцев. Лишь год назад он переехал из Лондона на Сицилию, где с речью ему пришлось разбираться на месте. С этим ему помог местный мальчик-беженец из Ганы. Поэтому Ромео начал сбор денег для помощи беженцам в Палермо – и собрал уже 12 тысяч фунтов из запланированных 15 тысяч.



Ромео с друзьями в Сицилии / Фото metro

Отец также остался доволен поездкой. "Это очень классно – помочь детскому воображению и устроить путешествие. Это невероятный момент, который я разделил со своим сыном, и мы никогда этого не забудем. У нас были разные приключения – мы договорились не рассказывать некоторые вещи маме", – рассказал Фил.