С детства можно помогать детям развивать память. Тогда в школе у ребенка будет меньше хлопот, ведь он уже привыкнет запоминать новую информацию.

Журналисты 24 канала предлагают 10 замечательных игр, которые помогут малышам улучшить память. К тому же многие из них можно играть в машине, поэтому дорога будет не скучной для малыша.

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10 игр для ребенка, которые улучшат память

Цепочка слов

Эту игру можно с легкостью воспроизвести в пути. Назовите ребенку 4-5 слов, которые ему хорошо знакомы. Например, собака, солнце, свитерок, каша, парк. Попросите малыша воспроизвести эту цепочку. Со временем игру можно усложнять, добавляя больше слов.

Интересно, что психологи советуют родителям не быть пассивными в этой игре и дать возможность и ребенку быть ведущим.

Кто потерялся?

Дома расставьте перед ребенком 5 игрушек. Можно с ними поиграть прежде чем приступить к упражнению на запоминание. Попросите ребенка выйти из комнаты или закрыть глаза. В этот момент заберите одну из игрушек, или замените ее на другую. Задача ребенка – отгадать, кто же потерялся.

Увеличивайте количество игрушек постепенно. Не стоит давать сразу для запоминания 10 предметов.



Игры для детей / Фото Unsplash

Кто спрятался в домике?

Эта игра немного похожа на предыдущую. Родителям стоит взять 5 игрушек (желательно небольшого размера). В ходе игры сложите их в коробку или игрушечный дом и попросите ребенка назвать всех, кто спрятался в домике.

Психологи отмечают, что это замечательная игра, которая подойдет для детей дошкольного возраста.

Магазин

Во время игры с ребенком смоделируйте ситуацию похода в воображаемый магазин. Попросите малыша "купить" 4-5 товаров. Например, игрушечный помидор, куклу, коляску и мяч. Со временем количество продуктов увеличивайте.

Да и в реальной жизни можно весело продолжить эту игру. Идя в магазин, озвучьте малышу, что вам нужно купить. И уже в магазине просите помощь у ребенка. Это позволит не только весело провести время во время шопинга, но прививать самостоятельность у ребенка.

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Разведчики

Перед выходом на улицу предложите ребенку игру: представьте, что вы – разведчики. Нужно запомнить и вечером рассказать, кого вы встретили по дороге в парк и что особенного было во время прогулки. Например, какое авто припарковано у дома, сколько собак вы встретили по дороге, какие знакомые здоровались с вами и тому подобное. Игру лучше не воспроизводить в машине, ведь от быстрой смены пейзажей ребенку может стать плохо в дороге.



Игры, которые помогут развивать память / Фото Unsplash ​

Что изменилось?

Оденьтесь перед выходом на улицу. Предложите ребенку запомнить все вещи, на вас. Через минуту добавьте к вашему образу еще один элемент: например, сумку, шапку или какой-то аксессуар. Задача ребенка – найти, что изменилось.

Не добавляйте в это время украшения, поскольку на них малыш может не обратить внимание. Сначала выбирайте какие-то аксессуары, которые действительно меняют ваш вид.

Повтори движения

Это замечательная игра, которая не только помогает развивать память, но и добавляет физической активности. Покажите несколько танцевальных движений под музыку и предложите малышу воспроизвести их. Сделайте и ребенка ведущим в этой игре и повторите танцевальные па за ним. И уверены, что вам обоим будет весело играть.

Копируй рисунок

Если ваш ребенок любит рисовать, предложите ему воссоздать несложный рисунок, который вы сделаете. Изобразите на листе сердечко, треугольник, квадрат или солнце – что-то такое, что хорошо известно вашему ребенку. Через несколько минут предложите малышу воспроизвести его, не подсматривая в ваш эскиз.

Со временем можно усложнить задачу, разрисовав фигурки цветами или добавив несколько предметов на рисунке.

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Слова

Всем известна игра, когда двое и более игроков формируют предложения из слов. Например, вы называете слово "солнце", ребенок – "желтое", папа – "светит", вы – "ярко". Слова складывают в предложения, а участникам игры нужно повторить всю конструкцию перед тем, как назвать следующее слово.

Можно и усложнить эти задачи, образуя не предложение, а набор слов. Это весело и для взрослых, и для детей.

Найди отличия

Распечатайте изображение из мультфильмов, где есть незначительные отличия. Предложите малышу их найти на картинках. Желательно выбирать те кадры, которые точно понравятся ребенку. Например, если ваш ребенок в восторге от "Свинки Пеппы", найдите в Интернете упражнение с этими кадрами.

Очень важно для родителей подавать эти упражнения в форме игры, а не как в школе. Тогда ребенок охотно будет выполнять задание и не будет испытывать дискомфорт от того, что именно сейчас нужно это делать.