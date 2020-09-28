Осень – это прекрасная возможность добавить романтики в отношения. Разноцветные листья, не слишком жаркая погода и теплые вечера с чаем: кажется, это время года идеально подходит для влюбленных.

Как разнообразить будни и устроить для второй половинки чудесное свидание – 24 канал подобрал 10 идей, которые смогут вам в этом помочь.

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Путешествие в соседний город

Вам не нужно далеко ехать, чтобы насладиться однодневной поездкой или отдыхом на выходных. Выберите место, где вы вдвоем никогда не бывали, устройте себе небольшое приключение и съездите туда, чтобы просто выпить кофе. Заранее просмотрите, какие памятники архитектуры есть в этом крае, и увлекательный уикенд вам гарантирован.

Из-за пандемии коронавируса рекомендуем выбрать безопасный способ для путешествия и учесть советы ВОЗ.

Отдых с палатками

Горы, романтические пейзажи и душистый карпатский чай или глинтвейн: что может быть прекраснее осенью? Запланируйте выходные для такой поездки и устройте пикник на склоне горы. Если же отдых с палатками вам не очень нравится, можно арендовать небольшой домик или авто и отдохнуть с комфортом.

Такие путешествия только положительно скажутся на ваших отношениях, ведь это будут замечательные воспоминания и приключения, которые только разожгут чувства.



Свидание осенью: интересные идеи / Фото Pinterest

Прогулка по парку

Да и прогулка по местному парку может быть отличной альтернативой для свидания. Добавить романтики можно небольшим пикником, фотосессией для любимого или любимой и тому подобное. Живописные деревья уже создают особую атмосферу, а чтобы запомнить момент, предложите второй половинке станцевать под лирическую песню.

Посмотрите фильм

Из-за пандемии коронавируса в Украине обустроили автокинотеатры. Это отличная идея для тех пар, которые хотят каких-то ярких впечатлений. Кроме этого, обычные кинотеатры также работают, наполняя залы на 50%. Выберите ленту, которая понравится и вам, и вашему партнеру, и проведите вечер с вкусным попкорном и зрелищным фильмом.

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Верховая езда

В каждом регионе действуют учебные центры по верховой езде. Попробуйте добавить каких-то новых эмоций любимому человеку и устройте необычное свидание, которое обоим запомнится на всю жизнь.

Осенняя фотосессия

Обычные осенние будни можно разбавить фотосессией на природе. Этот процесс точно понравится партнеру, ведь кадры на фоне листьев всегда выглядят невероятно эффектно.



Осенняя фотосессия / Фото Pinterest

День вина и сыра

Добавить особой романтики можно благодаря кулинарным праздникам. Но не ждите, когда любимые фестивали возобновят свою работу, купите продукты самостоятельно и устройте собственный День вина дома. Подберите джазовую музыку, и атмосферный вечер точно удастся.

Приготовьте ужин вместе

Казалось бы, это самое простое решение – пригласить партнера в гости. Однако можно сделать этот визит уютным и особенным, приготовив вместе вкусный ужин. Включите музыку, рассказывайте свои кулинарные приключения и смакуйте блюда вместе.

Рисование картины

Еще одной идеей для времяпрепровождения вместе является рисование картины. Купите холст и краски и создайте великолепную цветную абстракцию.



Рисование картины вместе / Фото Creative License

Квест

Поинтересуйтесь, есть ли в вашем населенном пункте квест-комнаты и возобновили ли они работу во время карантина. Разгадывать головоломки можно как вдвоем, так и с друзьями.