10 идей для романтических свиданий осенью
Осень – это прекрасная возможность добавить романтики в отношения. Разноцветные листья, не слишком жаркая погода и теплые вечера с чаем: кажется, это время года идеально подходит для влюбленных.
Как разнообразить будни и устроить для второй половинки чудесное свидание – 24 канал подобрал 10 идей, которые смогут вам в этом помочь.
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Путешествие в соседний город
Вам не нужно далеко ехать, чтобы насладиться однодневной поездкой или отдыхом на выходных. Выберите место, где вы вдвоем никогда не бывали, устройте себе небольшое приключение и съездите туда, чтобы просто выпить кофе. Заранее просмотрите, какие памятники архитектуры есть в этом крае, и увлекательный уикенд вам гарантирован.
Из-за пандемии коронавируса рекомендуем выбрать безопасный способ для путешествия и учесть советы ВОЗ.
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Отдых с палатками
Горы, романтические пейзажи и душистый карпатский чай или глинтвейн: что может быть прекраснее осенью? Запланируйте выходные для такой поездки и устройте пикник на склоне горы. Если же отдых с палатками вам не очень нравится, можно арендовать небольшой домик или авто и отдохнуть с комфортом.
Такие путешествия только положительно скажутся на ваших отношениях, ведь это будут замечательные воспоминания и приключения, которые только разожгут чувства.
Свидание осенью: интересные идеи / Фото Pinterest
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Прогулка по парку
Да и прогулка по местному парку может быть отличной альтернативой для свидания. Добавить романтики можно небольшим пикником, фотосессией для любимого или любимой и тому подобное. Живописные деревья уже создают особую атмосферу, а чтобы запомнить момент, предложите второй половинке станцевать под лирическую песню.
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Посмотрите фильм
Из-за пандемии коронавируса в Украине обустроили автокинотеатры. Это отличная идея для тех пар, которые хотят каких-то ярких впечатлений. Кроме этого, обычные кинотеатры также работают, наполняя залы на 50%. Выберите ленту, которая понравится и вам, и вашему партнеру, и проведите вечер с вкусным попкорном и зрелищным фильмом.
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Верховая езда
В каждом регионе действуют учебные центры по верховой езде. Попробуйте добавить каких-то новых эмоций любимому человеку и устройте необычное свидание, которое обоим запомнится на всю жизнь.
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Осенняя фотосессия
Обычные осенние будни можно разбавить фотосессией на природе. Этот процесс точно понравится партнеру, ведь кадры на фоне листьев всегда выглядят невероятно эффектно.
Осенняя фотосессия / Фото Pinterest
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День вина и сыра
Добавить особой романтики можно благодаря кулинарным праздникам. Но не ждите, когда любимые фестивали возобновят свою работу, купите продукты самостоятельно и устройте собственный День вина дома. Подберите джазовую музыку, и атмосферный вечер точно удастся.
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Приготовьте ужин вместе
Казалось бы, это самое простое решение – пригласить партнера в гости. Однако можно сделать этот визит уютным и особенным, приготовив вместе вкусный ужин. Включите музыку, рассказывайте свои кулинарные приключения и смакуйте блюда вместе.
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Рисование картины
Еще одной идеей для времяпрепровождения вместе является рисование картины. Купите холст и краски и создайте великолепную цветную абстракцию.
Рисование картины вместе / Фото Creative License
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Квест
Поинтересуйтесь, есть ли в вашем населенном пункте квест-комнаты и возобновили ли они работу во время карантина. Разгадывать головоломки можно как вдвоем, так и с друзьями.