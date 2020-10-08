Часто родители недооценивают влияние сказанных слов на будущее ребенка. Есть фразы, которые способны глубоко его ранить и оставить след в душе на всю жизнь.

Стоит следить за тем, что родители говорят каждый день своим детям. Психологиня Екатерина Хохлова и команда специалистов журнала "Практический психолог Детский сад" рассказали learning.ua, какие фразы важно слышать каждому ребенку.

Важно 9 фраз родителей, которые разрушают взрослую жизнь человека

"Я тебя люблю"

"В любом возрасте, и в 2 месяца, и в 5 лет, и в 15, ребенок каждый день должен слышать "Я тебя люблю" – это базис ее роста. Дети чувствуют себя спокойно и уверенно, когда знают, что их любят" , – сообщила психологиня Екатерина Хохлова.

Старайтесь каждый день говорить ребенку о том, как сильно вы его любите. Но не забывайте подтверждать слова действиями: проводите время вместе, чаще улыбайтесь, внимательно слушайте ребенка, поддерживайте ее во время труда.

"Как здорово, что у нас родился именно ты"

Важно, чтобы с раннего возраста ребенок понимал, что она уникальна и не похожа на других. Объясняйте ей, что каждый человек особенный и имеет собственные способности и таланты.

Чаще говорите ребенку о том, что ее появление на свет – это лучшее, что случилось в вашей жизни. Специалисты отмечают, что особенно это важно слышать детям, у которых есть братья и сестры.

"Успокойте ребенка, пусть он знает, что маминой и папиной любви хватит на всех и каждый ребенок для родителей – самая любимая", – посоветовала психологиня Хохлова.

"Я в тебя верю", "У тебя получится"

Даже небольшие задания сначала могут показаться ребенку такими, которые сложно или невозможно выполнить. Это обусловлено тем, что ребенок имеет еще ограниченное представление о своих способностях. Именно поэтому для него столь ценным является родительское поощрение.

Поэтому старайтесь всегда напоминать ребенку о том, что он способен справиться с любой задачей.



Семья / Фото Famme.nl

"Как прошел твой день"

Каждый день в жизни ребенка происходит много событий, поэтому важно вечером их обсудить. Если эта фраза будет звучать каждый день, ребенок привыкнет делиться с вами своими впечатлениями и чувствами.

Однако есть 2 момента, на которые психологи советуют обращать внимание:

► Во-первых, учтите разницу в важности дел для вас и ребенка. Затерянный особый листочек, неувиденного жук или удачный прыжок через лужу для ребенка так же важен, как для вас повышение или завершенный проект.

► Во-вторых, спрашивайте не "для галочки", то есть всегда слушайте ответ, когда ставите ребенку этот вопрос. Ведь дети очень быстро поймут, если вы на самом деле не заинтересованы в их ответы.

Если вы хотите сохранить контакт с ребенком в подростковом возрасте, закладывать фундамент для этого нужно уже сейчас. И нет лучшего фундамента, чем привычка говорить искренне.

"Не сдавайся"

Мы, взрослые, уже хорошо знаем о том, что отступать перед трудностями бессмысленно, и привыкли руководствоваться принципом "глаза боятся, а руки делают". Однако наши дети еще не знают этого, и маленькие трудности могут показаться для них катастрофой. "Никогда не сдавайся" – напоминайте ребенку об этом всегда, даже если неудача кажется серьезной.

"Право на ошибку, пережитые неудачи и знание того, что тебя все равно поддержат – это одно из важнейших убеждений, которое дает ребенку семья", – отметят психологи.

"Давай обнимемся"

Известный американский психолог Вирджиния Сатир утверждает, что ребенку для выживания нужно 4 объятия в день, для того чтобы он чувствовал себя хорошо – 8, а для того чтобы он росл и развивался как личность – 12.

Действительно, объятия способны снимать стресс, улучшать физическое и психологическое здоровье. Кроме того, психологи отмечают, что если ребенок "недополучает" необходимое количество объятий, он может вырасти равнодушной, не способным любить.



Обнимайтесь чаще / Фото Pinterest

"Я тобой горжусь"

В детстве каждый шаг является большим: сам завязал шнурки, первый раз вышел на сцену во время детского праздника, написал первое слово. Это настоящие достижения.

Старайтесь чаще показывать ребенку, что вы цените его успехи. Это даст ему силы для новых достижений и открытий.

"Я с тобой"

Важно поддерживать детей в трудных ситуациях. Вместе с тем, нужно давать ребенку свободу выбора, решений, действий. Поэтому чаще напоминайте ребенку, что он в любой момент может вас рассчитывать.

Ему будет намного легче преодолевать трудности с мыслью о том, что он не одинок, что в трудную минуту ему на помощь придут родители.



Что нужно говорить детям / HowToLearn.com

"Ты – умный"

"Время от времени ребенок может ориентироваться на успехи сверстников, поэтому может решить, что не обладает определенными умственными способностями или умениями. Это приведет к тому, что при малейших трудностей ребенок будет вообще отказываться от задания, а дальше ругать себя за свою несостоятельность", – объяснили специалисты.

Поэтому старайтесь обращать внимание на успехи ребенка, хвалить его ум и ловкость. А еще избегайте высказываний, которые могли бы снизить самооценку ребенка и не сравнивайте его с другими детьми или братьями – сестрами.

"Спасибо"

Не забывайте благодарить ребенку, если он убрал за собой игрушки, помог вымыть посуду или полил комнатные растения. Неважно, насколько хорошо у него это получилось: указать на ошибки еще будет время. Прежде всего нужно поблагодарить за стремление помочь. К тому же, это волшебное слово не только сближает и мотивирует, но и учит вежливости.

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Родительское позитивное отношение, принятие и поддержка – это прочный фундамент здоровой самооценки ребенка и его счастливого будущего.