Під час розставання на емоціях люди можуть сказати багато безглуздих фраз, які остаточно відштовхнуть одне від одного. Щоб зробити цей момент мирно та без образ варто дотримуватися певних правил.

"Давай залишимось друзями"

Це найпопулярніша фраза, яку говорять при розставанні. Проте вона не повинна звучати, навіть якщо ти дійсно готова проводити час з колишнім партнером. Про це повідомило видання Cosmo.

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Усе через те, що дружити буде дуже нелегко. Особливо, якщо партнер категорично проти вашого спілкування надалі.

Дружба передбачає, що з колишнім потрібно буде проводити певний час або разом десь відпочивати. Якщо сумніваєшся, краще запропонуй йому вітати одне одного на свята та інколи бути готовими допомогти.

"А мама мені казала"

Є декілька причин, чому вважається поганою ідеєю вплутувати маму і подруг в стосунки:

► По-перше, дві дорослі людини можуть самостійно розв’язати проблеми, не залучаючи родичів.

► По-друге, тому що навіть в теплих відносинах з мамою ти не розкажеш їй про все, що відбувається між тобою і партнером. Отже, поради можуть бути не дуже доречними.

► По-третє, залучення у відносини мами свідчить про незрілість і неготовність розв'язати питання самостійно.

"Я у тебе була не в пріоритеті"

Якщо ти розлучилася з хлопцем через те, що він мало приділяв тобі уваги або ви практично не бачилися через його роботу, – швидше за все ви це обговорювали не раз. Отже, не потрібно повторювати ще наостанок. Хлопець може й так розуміє, що винен.

Раптом через певний час ви наважитеся відновити спілкування. Краще розходитися на позитивній ноті.

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"Давай якийсь час ні з ким не зустрічатися"

Може бути, що через пару днів він зустріне дівчину, з якою захоче провести все життя. Або ти завтра вранці випадково виллєш кави на сорочку того самого чоловіка.

Не варто обмежувати одне одного і пропонувати такі дивні речі. За фактом, ви вже ніхто, отже, не маєте права на когось впливати.