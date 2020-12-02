Переживання та конфлікти, які виникають під час розлучення, завдають шкоди здоров'ю жінки. Важливо, що самопочуття погіршується незалежно від того, як саме пройшло розставання.

Вчені з Копенгагенського університету в Данії дослідили, що відбувається з людиною після розлучення. Для цього вони попросили 1856 людей відповісти на питання про розлучення, минуле сімейне життя, а також про їх фізичне та психічне здоров'я. Відповідну інформацію опублікували в журналі Frontiers in Psychology.

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У дослідженні взяли участь тільки жінки, які розлучилися протягом 5 днів після подачі заяви й не встигли роз'їхатися з партнером до розставання. Усі їх відповіді проаналізували та порівняли з отриманими результатами від самотніх добровольців та тих, хто перебуває у шлюбі.

Робота продемонструвала, що жінки почували себе гірше відразу після розставання з партнером. Це відбувалося через конфлікти, які виникали в парі перед розлученням і протягом судового процесу. До того ж респондентки зазнавали стрес, а також фізичне і психологічне напруження виснажувало їх організм.



Гірше самопочуття / Фото Wits Women Clinics

Вчені відзначили, що здоров'я жінок погіршувався незалежно від того, як минуло розлучення і як вони дбали про себе останнім часом.

Також вчені зазначили, що на фізичне здоров'я жінок краще впливає високий дохід і відсутність розлучень в минулому. До того ж вони відчувають себе спокійніше, якщо самі ініціювали розставання. А поява в житті нового партнера покращує і фізичний, і психічний стан.

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Висновки після дослідження

Допомагати, особливо тим, хто пережив важке розставання і конфлікти, – потрібно. Зокрема, варто розробити заходи, які допоможуть колишнім партнерам уникнути стресу в процесі розлучення і допоможуть встати на ноги після нього.