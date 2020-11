Компанія Disney до різдвяних свят випустила нову зворушливу історію. У відео розповіли про цінність сімейних традицій, які є важливими для міцного зв'язку між поколіннями.

Короткометражку назвали "From Our Family To Yours" ("Від нашої сім'ї у вашу"), а головними героями стали бабуся, онука та їх традиція. Про це повідомила компанія Disney.

Цікаво Розмальована краватка, сукня для тата й слоник на 3D-принтері: як батьки проявляють любов – фото

Історія розповідає про зв'язок бабусі, на ім'я Лола, її онуки та їх сімейної традиції. У 1940 році тато подарував Лолі плюшевого Міккі Мауса, який став улюбленою іграшкою і нагадуванням про батька.

У 2005 році постаріла Лола вирішила подарувати своїй онучці найцінніше, що у неї є – Міккі Мауса. Тоді вони розпочали робити перший різдвяний ліхтарик у вигляді зірки. Згодом це стало їх щорічної святковою традицією.



Подарований Міккі Маус​ / Скриншот з відео

Одного вечора вже доросла онука пропускає традицію та виходить з дому. Повернувшись пізніше, виявляє кинутого в вітальні Міккі Мауса з надірваним вухом. Зачеплена переглядом сімейних фотографій з іграшкою на них, онучка вирішує повернути дух свята, який важливий для них з бабусею.

Читайте також Щира дружба дітей з тваринами: фотограф показала вражаючі кадри

Disney об'єдналася з фондом Make-A-Wish, що означає 25% коштів від продажу кожного плюшевого вінтажного Міккі Мауса, якого показали в відео, підуть для організацій, які виконують бажання дітей.

Дивіться короткометражку від Disney: