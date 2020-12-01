Цей 2020 рік був досить незвичайним та, схоже, в умовах пандемії доведеться жити ще досить довгий час. Люди можуть та мають право святкувати Різдво, проте цього року слід робити це правильно, безпечно, ретельно дотримуючись всіх правил і рекомендацій.

Таку думку озвучив Санта-Клаус прямо з Північного полярного кола в Фінляндії виданню Радіо НВ.

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Він зазначив, що ельфи, які є частиною казкового і чарівного світу Різдва, також будуть дотримуватися дистанції.

Іноді вони можуть опинитися зовсім поруч з вами, але все це частина Великої Різдвяної Таємниці. Отже, нам лише варто вірити, що вони поважають всі рекомендації та правила. Тож жодних проблем,

– повідомив Санта-Клаус.

Він зазначив, що всі приготування до Різдва йдуть цілком традиційним шляхом, тож великої різниці між Різдвом цього і минулого року (2019 року – 24 канал) немає.



Команда Санта-Клаус / Фото santaclausoffice.com

На його думку, щастя і радість — це великі цінності, які ми можемо розділяти, нести й дарувати іншим напередодні прийдешнього Різдва.

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"Тож не хвилюйтеся. У мене є для всіх вас чудові новини: всі приготування йдуть неймовірно успішно і Різдво наближається", – додав Санта-Клаус.