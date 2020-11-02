У США фотограф Рік, якому 24 року, вилаявся в сімейному чаті. За це його мама прислала грізний мемодзі.

Рік відправив у сімейний чат повідомлення, де вжив оборот lmao, який розшифровується як laughing my ass off — "смішно до усрачки". Про це хлопець розповів у Twitter.

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На що матір Ріка прислала йому мемодзі. Це одна з версій емодзі, яка передає емоції та міміку відправника.

"Послухай, хлопчику. В цьому чаті є твої батьки, і ти не можеш писати сюди L. M. A. O. Смішно до усрачки? Переді мною? Мені. Так. Не. Здається. Виправ це. Негайно", — сказала вона.

Accidentally typed "lmao" in my family group chat....this is what my mom sent me



I'm 24. pic.twitter.com/CCCgqCT0AC — Optimus (In My) Prime (@Rickfromtheteam) October 29, 2020

Користувачі соціальної мережі порівняли мемодзі мами Ріка з ревуном в фільмі “Гаррі Поттер”.