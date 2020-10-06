У соцмережах батьки жартують, що процес виховання – це постійний пошук балансу між навіюванням своєї думки та свободою вибору, яка також має бути у дитини.

Існують речі, на які батьки даремно накладають табу. Про це повідомили у виданні Затишок.

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► Рвати і бруднити одяг

Велика частина вражень, які може отримати дитина від прогулянки, пов’язана з різними активностями і пізнанням навколишнього світу. Не дивно, що малюк не думає про те, скільки коштує одяг, в який він одягнений.

► Їсти шкідливі продукти

Майже кожна дитина любить шкідливу їжу. Всі ці солоні снеки, пиріжки і солодощі, після яких руки залишають липкі відбитки на всьому, до чого торкаються. Коли батьки все це забороняють, то така їжа перетворюється в культ і з’їдається при першій можливості.

Фахівці вважають, що батькам варто самим час від часу купувати дітям таку бажану їжу. Щоб ті розуміли, що при великому бажанні можуть з’їсти пачку чипсів вдома. Та й ховати від мами фантик від шоколадки зовсім не обов’язково.



Снеки / Фото The Odyssey Online

► Витрачати особисті гроші на непотрібні речі

Згідно з дослідженнями, сучасні діти досить часто витрачають особисті гроші на солодощі, популярні іграшки, журнали, а також на відеоігри. Часто батьки намагаються це заборонити, захищаючи дитину від непотрібних витрат.

З таким підходом варто пригальмувати через 2 причини:

З того часу, як видали дитині гроші, вони стають її власними. І тільки вона може вирішувати, на що їх витратити. Особливо це стосується сімей, в яких діти отримують кишенькові за якусь домашню роботу. Дитині буває корисно витратити гроші на дрібнички і потім пошкодувати про це. Тільки так вона може навчитися контролювати свої витрати і відрізняти одномоментні примхи від дійсно важливих потреб і бажань.

► Бути безтурботним

Психологи серйозно стурбовані тим, що сучасні діти стали набагато більш тривожними, стурбованими і депресивними у порівнянні з попередніми поколіннями. Причина криється в тому, що багатьом дітям доводиться брати участь в чомусь схожому на спринт по озброєнню знаннями.

Шкільна програма стає все складнішою і більш насиченою, зростає кількість "модних" захоплень та ще й соцмережі постійно змушують почувати себе не таким крутим, як оточуючі. Тому сучасна дитина гостро потребує "байдикування".

► Прогулювати школу

Іноді варто штучно створювати для дитини вільний час, якщо бачите, що вона стала пригніченою і напруженою. Успішність – не головне, головне – це психологічне здоров’я завантаженого школяра. Якщо бачите, що він відчуває потребу в перепочинку, дайте йому можливість пригальмувати.



Пригніченість дитини в школі / Фото Getty Images ​

► Сперечатися зі старшими

Щодо дітей молодшого віку така заборона може бути небезпечною. Все-таки малюкові важливо знати, що не всі дорослі хороші і не всі їх прохання чи накази треба виконувати беззаперечно.

Для дітей трохи старших це вже питання моралі. На жаль, мудрість і правота все рідше починають залежати від кількості прожитих років. Іноді і літня людина може в чомусь помилятися або поводитися відверто по-хамськи. У таких ситуаціях можна і потрібно вчитися відстоювати свою думку і особисті кордони. Дорослим же залишається навчити своє чадо робити це без лайки, істерик і образ.

► Вибирати одяг

У багатьох батьків під час шопінгу з дітьми починає сіпатися око від того, які речі припадають до смаку їх чаду. Але психологи просять заспокоїтися: врешті-решт носити ці рвані джинси або худі кольору "вирвиоко" не вам.

Дозволити дитині вибирати варто як мінімум з 2 причин:

Таким чином вона створює власне "я". Працює над індивідуальністю і самовизначається в суспільстві. Друга причина більш прагматична: вона просто буде носити ці речі, замість того, щоб запихати їх якомога далі в шафу. І носити без скандалів та невдоволеного обличчя.



Дитяча мода / Фото Getty Images ​

► Спричиняти незручності

Багато батьків знайомі зі словосполученням "зручна дитина". Це той малюк, який автоматично підпорядковується і робить те, що йому говорять. Він виростає в слухняного дорослого, у якого немає шансів постояти за себе і відстояти свої інтереси.

Ростити неслухняних дітей буває непросто. Проте з них, як правило, виростають впевнені в собі дорослі, які вміють діяти, замість того, щоб шепотіти собі під ніс: "Потерпи ще трохи".

► Займатися речами, для яких дитина занадто доросла

Сучасні психологи говорять про те, що діти стали дорослішати занадто швидко. А як інакше, коли від дорослих тільки й чути: "Ти вже не дитина", "Що за дитячість", "Коли ти нарешті подорослішаєш".

Якщо у дитини на тривалий час зберігаються дитячі бажання і захоплення, немає сенсу її від них захищати. Дозвольте чаду рости в своєму темпі.

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► Грати у відеоігри

Психологи взагалі говорять про те, що відеоігри набагато корисніші для дитячого розуму, ніж перегляди мультфільмів, бо вчать мозок швидко реагувати і зчитувати інформацію.

Ця навичка стане в пригоді малюкам, коли вони виростуть і будуть існувати в технологічному середовищі, ще більш розвиненому, ніж нинішнє.