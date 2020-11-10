Важливо не втратити момент та з дитинства формувати культурну поведінку дитини. Проте варто пам’ятати, аби малеча добре сприймала правила, батькам також потрібно подавати приклад власними діями.

Бути толерантним до інших людей

Діти – дуже безпосередні, тому часто можуть голосно говорити про те, що бачать. Повідомило видання "Мой ребенок".

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Дитині потрібно розповісти, що так робити не можна, адже слова можуть образити людину, навіть, якщо не мали на увазі нічого поганого.

Малюк повинен знати, якщо він побачив на людині те, що його зацікавило, краще просто запитати про це маму на вушко або трошки пізніше, коли поруч не буде сторонніх.



Бути толерантним до інших людей / Фото Montreal Therapy Centre

Також важливо зробити акцент на тому, що компліменти людям можна говорити без сорому. Так дитина нікого не образить, а тільки підніме настрій або втішить.

Володіти культурою спілкування

Спілкування – це діалог, а не монолог. Навчіть дитину культури спілкування: вона повинна знати, що без зупину говорити про себе – не дуже ввічливо. Потрібно питати й іншу людини про її справи, настрій.

Це не тільки дасть малюкові ази комунікації з ранніх років, але і навчить співпереживати людям, вміти їх слухати.

Допомагати незнайомим людям

Варто розповісти дитині, що не можна нікуди йти з незнайомими людьми, сідати до них в машину. Проте завжди можна поводити себе ввічливо, якщо раптом на вулиці комусь знадобилася допомога, не проявляти агресії й не бути грубим до інших.

Бути вдячним

Подяка багатьом людям дається з великими труднощами, а все тому, що цього не вчили у дитинстві. Не можна дозволити, щоб дитина ставилася до добрих вчинків, як до чогось буденного.



Бути вдячним / Фото Highlights

Важливо навчити цінувати допомогу інших, завжди говорити "дякую". Інакше в майбутньому невдячна поведінка переросте в егоїзм. Також у дитини можуть виникнути проблеми в спілкуванні з людьми.

Не брати без дозволу чужі речі

Цьому важливо навчити дитину ще до того, як вона піде в дитячий сад. Інакше ця проблема дуже гостро її може торкнутися. Дитина повинна розуміти, що перед тим, як взяти чужу іграшку або іншу річ, потрібно запитати дозволу.

Прибирати за собою

Якщо дитина вже може виконувати прості прохання і вказівки, потрібно навчити її прибирати за собою – іграшки, брудні пензлики після малювання або стакан після соку.

Проявляти повагу до старших

Навчіть дитину поважати дідуся та бабусю, відгукуватися на їх прохання, допомагати. Діти, які будуть це знати, завжди поступляться місцем в транспорті літній жінці й не пройдуть повз дідуся, якому стало погано на вулиці.

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Не порушувати межі особистого простору

Навчіть дитину того, що світ не крутиться навколо неї, є інші люди, а це означає, що потрібно поважати їх особистий простір. Якщо людина не хоче про щось говорити – не потрібно питати.