Багато жінок відмовляються прибирати свої весільні сукні до глибин гардеробу. Замість цього вони їх переробляють та одягають знову.

Костюм для доньки

Рейчел Фалкнер, яка вийшла заміж у 1990 році, виявила, що її весільна сукня почала жовтіти. Про це вона розповіла виданню Guardian.

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Тому жінка дозволила своїй доньці використати сукню на Геловін для костюма "Труп нареченої".

"Мої друзі були шоковані. Проте вийшов чудовий костюм. І ми з цього добре посміялися", – пригадала Рейчел Фалкнер.



Весільна сукня для доньки на Геловін / Фото Guardian

Боллівудський стиль

Аніта Гера вийшла заміж у 2006 році та досі продовжує носити складові частини свого вбрання – туніку, штани та дупатту (довгий шарф) на вечірки, хоч шлюб і закінчився.

Я виросла в Індії. Для мене білий – це колір похоронів, а червоний – це колір, який ти одягаєш у радісні випадки,

– розповіла Аніта Гера.

"Я знаю, що це мій весільний одяг, але для більшості людей це буде просто схоже на якесь гламурне вбрання в боллівудському стилі", – додала Гера.



Боллівудський стиль / Фото Guardian

Для благодійності

Джорджія Кео-Хорган вийшла заміж у 2013 році у вживаному вбранні від eBay. Тоді вона подумала, що зробить щось з сукні для майбутньої дитини.

Син Джорджії помер буквально через кілька годин після народження. Проте жінка знайшла благодійну організацію під назвою Cherished Gowns, яка перетворює весільні сукні на траурний одяг для немовлят.

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"Мені здається, що з моєї сукні зробили 11 маленьких суконь з пелюшками. Іноді діти народжуються такими маленькими, що важко знайти пелюшки, які б їм підходили", – розповіла Джорджія Кео-Хорган.



Сукня для благодійності / Фото Guardian

Одяг для вагітних

Лін Армстронг вийшла заміж у 1971 році. Тоді у неї не було жодного уявлення щодо того як переробити сукню.



Одяг для вагітної з весільної сукні / Фото Guardian​

Коли на 6 місяці вагітності їй знадобився наряд для вечері, жінка не захотіла купувати щось нове, а перетворила свою весільну сукню на одяг для вагітної.