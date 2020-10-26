Іноді дитина буває неслухняною і не реагує на зауваження. Усе тому що батьки самі роблять помилки у вихованні малюка.

Занадто категоричні

"Не бий сестру", "Не муч кота" – список фраз для малюка, які закликають припинити вередувати, може бути нескінченним. Про це повідомило видання "Мой ребенок".

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Що робити

Іноді дитина примхлива і уперта тільки тому, що їй незрозуміла причина, чому потрібно поводити себе інакше. Варто пояснити їй, чому зараз батьки незадоволені поведінкою.

Тільки не сваритися, а розповісти. Фрази "Я ж тобі сто разів говорила! Скільки можна повторювати!", "Чому? Тому що я так сказала" – не вважаються поясненнями.



Категоричні заборони для дітей / Фото MaltaToday​

Залиште категоричні заборони для дійсно небезпечних ситуацій, наприклад, коли дитина чіпає дроти біля розетки або пхає в неї пальці.

Очікувати занадто багато від дитини

Дитина кричить в громадському транспорті? Від того, що їй грізно заборонили, вона не перестане це робити наступного разу.

Що робити

Дитина висловлює свої бажання і невдоволення так, як уміє, тобто криком або гучними звуками. У таких випадках не потрібно нервувати, а спокійно пояснити дитині, як би хотіли, щоб вона зараз поводилася.

Зверніть увагу дитини на те, що абсолютно всі дотримуються цих норм і це не ваша примха. Якщо дитина не виконує прохання з першого разу, постійно нагадуйте їй про це.

Подаємо поганий приклад

Якщо вас образили і ви відразу ж обурюєтеся, обзиваєте, дієте імпульсивно, то не дивуйтеся, що в будь-який сварці чи нерозуміння дитина буде чинити так само, навіть з вами.



Поганий приклад батьків / Фото Psychology Today​

Що робити

Діти підсвідомо копіюють модель поведінки дорослих. Тому, якщо хочете чогось навчити дитину, стежте за собою. Вмійте визнавати свої помилки і вибачатися, тоді і дитина зможе навчитися того ж. Намагайтеся не пропускати негатив через себе і не витрачати на нього свою енергію.

Сваримося через дрібниці

Ви бачите, що діти бігають по квартирі і відразу сварите їх. Але чи потрібно постійно так чинити?

Що робити

Вчіться іноді ігнорувати, якщо дитина бавиться, але не робить нічого поганого. Постійно бути "поганим" і сварити дитину за кожну дрібницю – дуже стомлює.

Пам'ятайте, що іноді діти роблять щось, що дразнить вас, тому що пізнають нові вміння для себе. Якщо нічого не загрожує малюкові, частіше "заплющуйте очі" на його пустощі. Ви побачите, що незабаром він припинить це робити.

Діємо однаково з усіма дітьми

Всі діти різні. Якщо, наприклад, кращий спосіб домовитися з сином, коли він вередує, – це спокійно пояснити йому, чому так не потрібно робити, то дочка може бути більш впертою і не буде вас слухати.

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Що робити

Вивчайте своїх дітей і відчувайте, яка модель поведінки підійде для кожного. Якщо з одним потрібно бути суворіше, щоб він слухався, а другому спокійно розповісти і заохотити, – знайдіть цей підхід.

Не бійтеся того, що таким чином будете ставитися до кожного з дітей інакше. Не зважати у вихованні на характер і особливості дитини – головна помилка.