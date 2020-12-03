Розрив стосунків не є простим рішенням для будь-якої людини. Проте є кілька речей, які допоможуть зробити цей досвід менш болючим для обох партнерів.

Видання Time розпитали в експертів про найкращі методи розставання.

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• Сказати правду, але не бути жорстоким

Психотерапевт Рейчел Суссман вважає, що при розриві стосунків обов'язково потрібно пояснити причину своїх дій.

Нью-Йоркський психолог Гай Вінч, погодився та зазначив: розрив не є зеленим світлом, щоб озвучити все, що вас не влаштовувало раніше.

Знайдіть щось одне. Те, що він або вона мусить знати та розуміти. Роздратування нічим не допоможе, лише зробить розмову більш болючою,

– пояснив Вінч.

Важливо також ретельно добирати слова. Почати можна з того, що для вас це також складно.

• Зроби це віч-на-віч

І Вінч, і Суссман погодилися, що розрив під час особистих зустрічей є найбільш "дорослим" варіантом. Бажано, щоб це відбувалося без сторонніх осіб.

Проте існує кілька винятків з правила "віч-на-віч". Якщо боїтеся за власну безпеку, слід будь-якими методами уникати зустрічі або принаймні тримати дистанцію.



Розрив стосунків / Фото Getty images ​

Розрив телефоном можливий, якщо ви живете на великій відстані одне від одного, або якщо бачилися лише кілька разів.

Якщо ви лишень познайомилися, але вже розумієте, що не хочете продовжувати спілкування – можна обійтися навіть повідомленням, вважають експерти.

• Бути впевненим

Суссман повідомила, що часто людина, яка ініціює завершення стосунків, сумнівається. Тоді розрив завдає болю і їй, і її партнеру.

Доведіть свої думки до ладу, ведіть щоденник, поспілкуйтеся з близьким другом, з фахівцем з відносин, щоб зрозуміти себе,

– запропонувала Рейчел Суссман.

На думку Вінча, жоден, хто вирішив розірвати стосунки, не може назвати точного моменту, коли це сталося. Тобто такі рішення зазвичай обдумані. Людина їх озвучує, коли готова до цього.

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Сусман радить: не затягуйте і не випалюйте про розрив зненацька. Ведіть розмову, яку продумали заздалегідь, поступово.