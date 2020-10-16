Психологи стверджують, що навіть люблячі друзі, здатні знищити найміцніші стосунки. Підбірка найгірших порад подружок, які в реальності можуть завдати шкоди.

► "Я б на твоєму місці його давно кинула"

Це одна з найбезглуздіших фраз, які можна кому-небудь сказати. Вона ніяк не допомагає зробити вибір або знайти рішення. Про це повідомило видання Cosmo.

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Також не можна оцінювати чиюсь ситуацію виключно через призму свого сприйняття світу або досвіду. І подруга, яка так говорить, може і бажає тобі добра, але частіше дає неправильну пораду. А саме – розірвати відносини, так і не спробувавши розв'язати проблему в стосунках з допомогою діалогу.

► "Фліртуй з кимось – нехай ревнує"

По-перше, порада не ефективна. Особливо, якщо хлопець дійсно охолов до дівчини. Тоді ні флірт, ні ревнощі не принесуть очікуваного результату.



Ревнощі / Фото Medium​

По-друге, така поведінка може викликати ще більш серйозні проблеми у відносинах. Навіть складно уявити, скільки пар розійшлися якраз на ґрунті того, що хтось захотів когось змусити приревнувати.

► "Краще терпіти, ніж тягнути все на своїх плечах"

Якщо хлопець принижує, ображає або якось погано ставиться – в жодному разі не можна таке терпіти. Тому не варто слухати тих, хто радять не розривати відносини, бо "хоч не одна", "він дарує подарунки" або "ви ж стільки років разом".

Не існує вагомої причини залишатися з людиною, яка приносить моральний або фізичний дискомфорт. Від такого потрібно йти відразу і без пояснень

► "Нехай вирішує: пропозицію або розставання"

Не варто ставити ультиматуми, чого б вони не стосувалися. Не потрібно примушувати робити вибір. Навіть люблячий хлопець буде в повній агонії, коли дівчина почне обмежувати його свободу. Не кажучи вже про ситуації, коли кохані намагаються натякати або відкрито говорять чоловікові, щоб він або робив пропозицію, або стосункам кінець.



Пропозиція одружитися / Фото Italy2Wed​

Воно, може, й правильно. Але якщо ви досить довго в стосунках і партнер знає про бажання узаконити їх, але нічого не робить, можливо, краще розійтися без жодних ультиматумів?

► "Він зобов'язаний ходити з тобою на шопінг або брати з собою"

Не потрібно брати з собою чоловіка на шопінг, якщо він не любить його. Це ж просто знущання з людини. Уяви себе в магазині автозапчастин.

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І мова не тільки про шопінг, а взагалі про те, що партнери не обов'язково повинні бути разом 24 години 7 днів на тиждень. Краще, нехай кожен займається тим, що приносить йому задоволенням.