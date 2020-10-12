Батьки часто губляться й не знають, як поводитися з дитиною, яка ще вчора бавилася іграшками й шукала обіймів, а сьогодні закривається в кімнаті, відмовляється ходити в школу і кричить, що ненавидить.

Перехідний вік — один з найскладніших періодів в процесі дорослішання дитини. В цей час у її організмі відбуваються гормональні, фізіологічні та психологічні перебудови, і це не може не відображатися на стосунках з батьками та світом. Про це виданню learning розповів доктор педагогічних наук, письменник, керівник Інституту неформальної освіти Діма Зіцер.

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• Звертати увагу на себе

Деякі батьки так занурюються в життя дитини, що забувають про свої потреби, мрії та бажання. Дитина стає центром їхнього життя, на неї покладаються всі їхні надії і прагнення. Однак дітям у таких родинах часто не вистачає свободи і можливості проявити власний потенціал.

У підлітковому віці така батьківська позиція може призвести до конфліктів і намагання скинути ярмо гіперопіки. Коли батьки живуть заради дітей, то несвідомо покладають на них відповідальність за своє щастя.

• Дихати

Педагог радить завжди перед тим, як почати розмову з підлітком, навіть на приємну тему, зробити глибокий вдих і пригасити тим самим зайві емоції.

• Приймати дитину такою, як вона є

Підлітки дуже чутливі, всі емоції вони відчувають сильніше, ніж дорослі. Будь-який конфлікт для них перетворюється на нестерпний біль. А його вже висловлює по-різному: може закритися в собі і цілими днями не виходити з кімнати або, наприклад, пофарбувати волосся в кислотний колір. Діма Зіцер радить спокійно і стримано приймати всі зміни, які відбуваються з вашою дитиною.



Пофарбоване волосся / Фото Pinterest

Батьки дуже часто починають в цьому віці занадто опікати дитину і нав’язувати їй свою думку. Однак відомий педагог рекомендує замість цього більше "відпускати підлітка в самостійне плавання" і давати можливість пізнавати цей світ і проявляти себе у ньому.

• Йти на повідку в дитини

Будьте уважними до прохань дитини, і намагайтеся задовольняти їх за можливості. Адже за фасадом дорослості і неприступності підлітка ховається потреба в нашій увазі та підтримці.

Даю цю пораду з обережністю, але всім серцем. Якщо, наприклад, 15-річна людина приходить додому і каже: "Я хочу морозиво", це означає, що вона вірить в те, що ви їй це морозиво дасте, що ви — партнер. Адже вона досягла віку, коли може і сама взяти все, що хоче. Пам’ятайте це, захоплюйтеся тим, що ваші відносини саме такі і "дайте їй морозиво",

— порадив Діма Зіцер.

• Нагадувати собі, що це людина, яку ви любите

Педагог наводить цікавий приклад: коли доросла людина закохується, то прагне дізнатися якомога більше про об'єкт своєї любові. Нам стає дуже важливо, що ця людина любить і чого не любить, які книжки вона читає, яку музику слухає і що їй подобається їсти. І коли ця людина лежить годинами на дивані, дивлячись в стелю, нам здається, що вона робить це найкраще на світі.

"Дитина пробує різні способи взаємодії з дійсністю. І якщо вона валяється на ліжку і дивиться в стелю, це не означає, що вона байдикує. У цей момент у неї відбувається колосальна душевна робота. Як і кожен з нас, вона має право лежати і думати", – додав Зіцер.



Колосальна робота/ Фото Back On Track Teens

• Частіше розповідати про себе

Розповідайте дитині про себе: про те, як пройшов ваш день, що вам вдалося, що — ні. Розкажіть про те, що вас турбує, чого ви боїтеся і що вас надихає. Навіть якщо вам здається, що підлітка це не цікавить.

• Поважати інтереси підлітка

Пам'ятайте про те, що в нього з’являється багато нових інтересів. І це буде дуже круто, якщо він пустить в ці нові інтереси вас. Безглуздо і пізно затягувати його в старі.

Він також застерігає батьків від шпигування за дитиною: ні в якому разі не можна читати особисті щоденники, листування, нишпорити в її речах. Це точно зрада, яка призводить до втрати довіри і псування стосунків.



Захоплення підлітків / Фото Raising Children Network

• Створити надійний притулок

На думку Діми Зіцера, це найважливіше правило для батьків. Місце, в якому ми відчуваємо себе безпечно і комфортно, потрібне кожній людині, а підліткам — особливо.

Якщо ж ми натомість побудуємо для підлітка клітку з заборон і обмежень, будемо влаштовувати допити і скандали, він знайде собі надійний притулок деінде. Тому, якщо ви боїтеся за свою дитину, краще чесно зізнайтеся їй у цьому.

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Підлітковий вік — це час, коли діти починають рухатися самостійно і перевіряти, що в цьому світі їм подобається, а що — ні. Тож вони піддають сумніву все навколо: "А мені справді подобаються книги Джоан Роулінг?", "Люблю я цей суп чи ні?".

Підлітки починають розуміти, що взагалі-то багато речей у їхньому житті залежить від них самих, їхнього внутрішнього стану і ставлення до подій.