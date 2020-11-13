Все більше висловлювань про стосунки стають не актуальними в сучасному світі. Ще 10 років тому люди могли дотримуватися певних правил у коханні, але тепер ці судження стали псевдоісиною.

Стосунки — важка праця

Тепер люди у стосунках намагаються бути справжніми партнерами, тому відмовляються від думки, що хтось щось зобов'язаний робити для іншого. Про це розповіло видання Cosmo.

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Якщо обранець не влаштовує в будь-якому сенсі цього слова, переступати через себе і працювати над стосунками самостійно непотрібно. Немає сенсу стукати в "замкнені двері". Сучасне суспільство думає про те, як зробити життя простішим і щасливішим, а не ускладнювати його ще більше.

Жінки — слабка стать

Все менше чоловіків наважується назвати жінок беззахисними чи безпорадними, які насправді мають право на вибір й активно досягають поставлених цілей.

Якщо Шекспір казав: "Сила жінки — у її слабкості", то певно мав на увазі ніжність, яка вміє надихати, розуміти й співчувати.



Міфи про стосунки / Фото Anni Maria Photography

Усі жінки мріють вийти заміж

Ставлення до штампа в паспорті змінилося. Все більше жінок ставлять на перше місце самореалізацію, а заміж планують виходити – пізніше.

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Чоловіки бояться сильних жінок

Ця думка також втрачає актуальність. Справедливіше буде сказати, що сильних жінок бояться слабкі чоловіки. Натомість впливові чоловіки все частіше надають перевагу мудрим жінкам, а не "лялькам", які не можуть зв’язати двох слів до купи.