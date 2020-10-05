Здавалося, що психологи розвіяли вже стільки стереотипів про відносини, що дівчатам залишається просто бути щасливими. Проте, навіть після цього залишаються помилки, які збивають у стосунках.

Чоловік повинен відчувати бажання дівчини

Не всім дівчатам трапляються проникливі та здогадливі хлопці. Проте це не означає, що інші погані та не вміють любити. Про це повідомило українське видання Cosmo.

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Але вони можуть бути чудові в чомусь іншому. Наприклад, часто дарують квіти, вміють влаштовувати романтичні побачення або із задоволенням допомагають по дому. Відносини будуються не тільки на здатності чоловіків відчувати, розуміти і знати, чого точно хоче його кохана.

Сварки – ознака відсутності любові

І що робити тоді двом холерикам, які безмежно один одного люблять, але через гарячий темперамент часто сваряться? Або як себе вести, коли хлопець розбив твою улюблену вазу, а ти випадково подряпала його машину? Це життя, в якому без скандалів та битого посуду не обійтися.

За словами психологів, пари, які часто (але у справі, звичайно) сваряться іноді навіть міцніше тих, де партнери бояться сказати один одному погане слово. У всіх своя любов і бачення щасливих відносин.

У партнерів повинні бути спільні інтереси

Сьогодні існує "гостьовий" шлюб, при якому закохані хіба проводять разом відпустки та їздять до родичів на свята. Більшу частину часу вони живуть своїм життям і не змушують партнера рухатися по траєкторії особистих інтересів. Це дуже сучасний і гідний поваги підхід. Хоча радикальний.

Проте він яскравий доказ того, що у людей, які люблять одне одного і навіть хочуть сім'ю, може не бути жодного спільного хобі.

Потрібно постійно підлаштовуватися під кохану людину

Звичайно, у відносинах потрібні компроміси. Але вони не змушують повністю тебе міняти свій спосіб життя, гардероб або звички. Більш того, ти можеш це робити тільки в тому випадку, якщо сама хочеш.

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Інакше ніякі зміни не будуть в радість. А значить, і підлаштовуватися потрібно тільки тоді, коли це виправдано. І вже точно не завжди і ні в усьому.