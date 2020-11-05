У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо виконання Конвенції Ради Європи. Завдяки цьому посилюється відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми. Таке рішення підтримали 286 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується запровадити особливий механізм запобігання та профілактики насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують. Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Також конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Крім цього встановити кримінальну відповідальність:

"За вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку".

"Домагання дитини для сексуальних цілей".

"Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії".

"Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження".

До Кримінального процесуального кодексу України пропонують додати нові положення. Кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.

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Також передбачити додаткові гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.