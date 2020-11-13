Багато батьків усвідомлюють, що одні з найбільших проблем, які виникають під час виховання дітей, трапляються в перші кілька років. В цей період малюки випробовують свої межі, експериментують зі своєю незалежністю і часто переживають великі емоції, які ще не зовсім вміють висловлювати.

Дитячий вік може бути складним як для батьків, так і для малечі. Проте певною мірою це є здорова поведінка. Таку думку озвучили у виданні Healthline.

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Істерики

"Істерики – цілком нормальна реакція для маленької дитини, оскільки вона може бути настільки переповнена великими емоціями й не знає, що з ними робити", – розповів психолог Дженніфер Даффон.



Істерика у дитини / Фото Naptime Academy

Це частина розвитку дитини й не викликає занепокоєння, якщо не з'являється загроза навколо питань безпеки. Наприклад, якщо дитина вдаряється головою об стіну, коли сердиться, кидає предмети в навколишніх – тоді варто поговорити з педіатром.

Інший тривожний сигнал – декілька істерик в день, які тривають кілька хвилин. Це може бути ознакою розладу регуляції поведінки.

В таких випадках важливо звернутись до спеціаліста, який навчить дитину опановувати емоції, а батькам – правильно реагувати на істерики.

Вибагливість в їжі

Як стверджує педіатр та спеціаліст з питань харчування й розвитку мови Мелані Поток, у віці 6 – 18 місяців більшість дітей відкриті до нової їжі. Проте, коли дитина наближається до 2-річного віку, природно стає дещо вибагливішою.

Це можна пояснити тим, що дитина стає більш активною та зацікавленою в цьому світі. "Вона бігає, грається і сидіти за столом, щоб їсти, для неї не є пріоритетом", – пояснила Поток.



Дитина відмовляється від їжі / Фото Twiniversity​

Проте іноді нагодувати дитину – це дійсно проблема. "Дослідження показують, що 1 дитина з 4 не переростає примхливість у їжі", – додала педіатр.

Лікарі говорять про новий розлад харчової поведінки – уникнення прийняття їжі. Якщо намагання нагодувати дитину виснажує, зверніться за консультацією до лікаря.

Кусання та биття

Ніхто не хоче, щоб дитина завдавала шкоди іншим. Але є деякі прояви поведінки, які батьки, як правило, пробачають в дитячому віці – включно з кусанням та биттям.

Кусатися через злість – цілком нормально для розвитку дитини, яка ще не навчилась соціальних норм та не вміє належним чином контролювати власні емоції,

– пояснила Дженніфер Даффон.

Батькам потрібно моделювати поведінку дитини, коли вона злиться або засмучується. Робити це потрібно, називаючи, пояснюючи власні почуття. Так малеча буде розуміти, що вона відчуває.

Експерт зазначила, що намагання дитини завдати собі шкоди – дуже тривожний симптом, тоді батькам варто звернутися до педіатра або дитячого психолога.

Погана вимова слів

Діти не завжди правильно вимовляють слова. Це може бути цілком нормально, а ще дуже кумедно і мило.



Погана вимова слів у дітей / Фото BabyCentre​

Логопед Ніколь Велл радить батькам спробувати розбити слово на окремі звуки чи склади та попросити дитину повторити.

Якщо навіть після цього дитині важко вимовити слово правильно, зверніться до спеціаліста, щоб оцінити, чи рівень володіння мовою відповідає віку дитини.

Відмова спати

Боротьба зі сном є звичним явищем для дитини. Часто вона боїться пропустити щось цікаве, тому намагається відтягнути час, коли треба спати.

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Якщо дитина дійсно боїться, виражає явну тривогу, – батькам варто на це звернути увагу і звернутись до спеціаліста. "Не нехтуйте страхами дітей. Для них вони цілком реальні", – додала психолог.