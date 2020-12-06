Подружня зі США виявила на власному горищі старовинні монети. Пізніше вони змогли дізнатися, що скарб вартує понад 25 тисяч доларів.

У двох ящиках, на які натрапили 46-річний Джеймс Мамфорд і його дружина Кларисса, лежали монети. Про це повідомило видання Fox Business.

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Там було 46 золотих монет із зображенням Статуї Свободи, які були викарбувані у період 1849 – 1907 роки, а також 18 Морганових срібних доларів 1879 – 1904 років.



Знахідка пари / Фото Fox Business​

Якби пара продала монети, то могла б певний час спокійно й безбідно жити. Проте вони вирішили, що стануть набагато багатше, якщо віддадуть скарби попереднім власникам будинку.

Ми й гадки не мали, що монети будуть так дорого коштувати. Проте попередньому власнику, ми, звичайно ж, негайно повернули їх (монети – 24 канал),

– розповіла Кларріса.

"Я продовжую жартувати зі своїм чоловіком, що карма тепер на нашому боці", – додала Кларріса

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Джеймс і Кларисса придбали нерухомість у літнього чоловіка, який, ймовірно забув про те, що колись сховав їх від себе.