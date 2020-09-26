Мел і Віра з Великої Британії – яскравий приклад того, що романтичні стосунки можна зберегти до старості. Подружжя у шлюбі вже 68 років, однак і досі з трепетом зустрічає кожен день разом.

На річницю свого шлюбу пара влаштувала сімейну фотосесію, яку автор зйомки Суджата Сетіа поширила в інстаграмі.

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За словами фотографа, Мел і Віра познайомились після закінчення Другої світової війни. Тоді чоловік повернувся із фронту, де працював інженером-механіком, і випадково зустрівся з 18-річною Вірою. Пара закохалась з першого погляду та більше не уявляла життя один без одного.

Я захотіла, щоб він став моїм чоловіком, як тільки побачила. І так і сталось! – розповіла 90-річна Віра.

Однак до вівтаря закохані британці пішли не одразу. Тільки на 4 році знайомства Мел освідчився Вірі та обмінявся з нею клятвами.



Весільне фото Мела і Віри / Фото Instagram / @butnaturalphotography

У новій фотосесії подружжя зачаровувало ніжністю. І після 72 років стосунків, які Мел жартома називає "милим ув'язненням", британці зуміли зберегти кохання.

Головний секрет їхнього щастя – прагнення весь час проводити разом та розділяти всі, навіть неприємні етапи життя. А перешкод було чимало на шляху Віри і Мела. Так, під час пандемії пара змушена була самоізолюватись від дітей і внуків.

Зйомку пенсіонери погодились провести у парку Уельсу, а також у власному маєтку, зберігаючи з автором фотосесії соціальну дистанцію.

Пенсіонери відсвяткували 72 річницю шлюбу / Фото Instagram / @butnaturalphotography