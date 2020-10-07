Наречена Крістін зробила своєму нареченому Пітеру незвичайний весільний подарунок. Вона відвезла чоловіка до будинку для людей похилого віку після того, як відбулася реєстрація шлюбу. Адже саме там живуть його бабуся та дідусь.

Цю історію розповів весільний фотограф з австралійського Сіднея Брендан Самуельс виданню Daily Mail.

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Наречена закрила нареченому очі пов'язкою та підвела до скляних дверей, за якими чекали його рідні. Дідуся вбрали в костюм, а бабуся підготувала для молодят конверт з грошима.

Коли він нарешті побачив своїх бабусю та дідуся, то розтанув у посмішці. Крістіна також не стримала емоцій і розплакалася,

– розповів Самуельс.

Наречені не змогли поспілкуватися з родичами особисто через обмеження, введені для боротьби з COVID-19.

Самуельс закликав людей частіше телефонувати своїми бабусями і дідусями. "Надішліть їм відеоповідомлення або листа. Саме вони няньчили вас, коли батьки йшли на роботу. Це вони з гордістю розповідають про вас друзям і допомагають вам зрозуміти, що таке безумовна любов", – зазначив він.

Дивіться фото, які зробив фотограф: