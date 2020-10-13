Найчастіше нарциси зберігають нагадування про минулі стосунки. Усе через те, що завдяки "пам’ятним подарункам" вони підтримують свою самооцінку. Вони не несуть для них сентиментальної цінності, лише егоїстичну.

Олександра Немійська у статті "Полювання на коханців: нарциси зберігають трофеї зі своїх минулих відносин" розповіла, чому люди зберігають символи та речі, пов’язані з минулими стосунками.

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Нарцисизм — риса характеру, яка полягає в абсолютній самозакоханості. Такі особистості вступають у стосунки тільки з успішними та привабливими партнерами, адже це живить їх самооцінку.

Саме тому після розриву нарциси можуть зберігати подарунки, які пов’язані з їх попередніми стосунками. Це не є почуття ностальгії, а скоріше "трофей", що символізує їх успіх у відносинах. Це ніяк не залежить від якості відносин, не варіюється щодо статі чи віку.

Існує 2 типи нарцисів:

Пихаті.

Вразливі.

При цьому мають подібне ставлення до оточуючих — почуття власної винятковості і переваги, але відрізняються один від одного в поведінці.

Пихаті нарциси сміливо себе підносять, висловлюючись у впевненому, емоційно-ексгібіціоністському стилі. Вразливі нарциси більш імпульсивні, дотримуються тактики уникання, проявляють сором’язливість, а часто і мстивість.

Навіщо зберігають подарунки

Нарциси першого типу можуть зберігати трофейні сувеніри як доказ своєї самоефективності, свободи волі, привабливості.

Вразливі нарциси можуть використовувати трофейні сувеніри, щоб побічно підвищити свою самооцінку коштом попередніх "заслуг". Таким чином, вразливі нарциси можуть публічно демонструвати трофейні сувеніри, щоб отримати визнання та захоплення.



Подарунки / Фото Pinterest

Однак в обох випадках одним спільним знаменником є те, що трофеї уособлюють успіх. Адже будь-який приз існує та присуджується для демонстрації успіху та значущості.

Варто відзначити, що нарциси відразу вибирають "трофейних" партнерів, у яких безліч видимих "виняткових чеснот", таких як популярність, зовнішня привабливість або загальновизнаний успіх. А тому й предмети, пов’язані з колишніми коханцями, розглядаються як нагадування про їхні успіхи в особистому житті, нехай навіть минулі.

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Тому, якщо ви одного разу побачите свого колишнього партнера з річчю, пов’язаною з вами, не обманюйте себе. Якщо він нарцис, це не знак того, що він за вами скучив, це лише "оберіг" їхньої завищеної самооцінки та позбавлений емоцій символ успіху.