У Китаї мати організувала 29-річному синові побачення наосліп в одному з місцевих ресторанів. Хлопець зголосився оплатити вечерю, проте не знав, що з дівчиною прийде ще 23 людини.

Хлопець все ж сів за один із столів, який зайняла дівчина, а також її родичі та друзі. Усі вони замовили найдорожчі страви та алкоголь з меню. Про це повідомило видання Daily Mail.

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Як з'ясувалося, таким методом дівчина хотіла перевірити, чи щедрий хлопець. Проте це випробування він не пройшов. Дівчина сама заплатила за усю замовлену їжу в розмірі майже 3 тисячі доларів.

Пізніше вони таки змогли досягнути домовленості про те, що хлопець заплатить за невелику частину їжі хоча б за власним рахунком.

Ця подія спричинила бурхливу дискусію в китайських соціальних мережах – хто ж повинен платити після побачення наосліп.