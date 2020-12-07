Мати, яка витратила понад 60 тисяч фунтів стерлінгів на пластичні операції, щоб бути схожою на Барбі, заплатить синові-підлітку за операцію на ніс, як подарунок на Різдво. Адже вважає, що це допоможе хлопцеві робити кращі фото.

Марсела Іглесіас, якій 43 роки, брала участь у косметичних процедурах і вважає, що хірургічне втручання є правильним вибором, щоб зробити її 19-річного сина Родріго щасливим. Про це повідомило видання Mirror.

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Хлопець вже мав ін'єкції ботоксу в кінчик носа, проте зараз вирішив звернутися до хірурга. Матір-модель, яку часто приймають за дівчину чи сестру Родріго, повністю підтримує його вибір.

Він виявив, що йому не подобається форма носа. Процедура допоможе йому краще фотографуватися. Він вже пробував деякі уколи ботоксу на кінчик носу, які не давали ніздрям виглядати ширшими. Проте це тривало лише пару місяців,

– заявила Марсела Іглесіас.

"Найбільше боюся, що одного разу він прийде після пластики та скаже: "Дивись, мамо, я зробив операцію, а ти навіть не брала у цьому участі!". Я сильно розчаруюсь, що не підтримала сина", – повідомила Іглесіас.



Родріго та Марсела Іглесіас / Фото mirror

Вона додала, що ніс Родріго не вимагає багато роботи, оскільки, на її думку, кістку не доведеться ламати, а лише допрацьований кінчик.

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Пізніше Марсела захищала свою позицію, стверджуючи, що нещодавно у Родріго діагностували злегка відхилену перегородку, тому операція може сприяти кращій здатності дихати.