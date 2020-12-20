Пістолет та патрони: як жінка знайшла дивну схованку батьків
Пенсіонерка влаштувала у будинку генеральне прибирання та виявила в старому батьківському дивані пістолет з набором патронів.
Жінка розповіла, що після смерті батьків вона не наважилася викидати меблі та вперше звернула увагу на дивний виступ у задній частині дивана. Про це повідомило видання The First News.
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Виявилося, що там була схованка, в якій були згортки газет, а всередині пістолет у кобурі 1948 року та набір патронів.
Зброя, яка була найдена в дивані / Фото The First News
Володіння зброєю без законного дозволу є кримінальним злочином й відомо, що його ні в кого не було.
Офіцери поліції стверджують, що це вже друга така знахідка за останні дні. Мешканка сусіднього містечка натрапила на схованку в підвалі, в якому також виявився пістолет, проте 1951 року випуску, і теж з цілим набором патронів.
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За її словами, в підвалі завжди хазяйнував її чоловік. Вона вперше зайнялася в ньому прибиранням після його смерті.
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