В Індонезії 15-річного хлопчика та 12-річну дівчинку змусили одружитися після порушення місцевого звичаю, який забороняє зустрічатися після заходу сонця.

Дитячі шлюби довгий час були суперечливим питанням в Індонезії. Й тепер вони знову потрапили у поле зору через історію молодої пари підлітків, які змушені одружитися лише через 4 дні побачень. Про це повідомило видання Oddity Central.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що на 15-річного Сухаймі та його 12-річну дівчину Нур Хераваті тиснули батьки через давній мусульманський закон, згідно з яким чоловік зобов'язаний одружитися з дівчиною, якщо вони бачаться після заходу сонця.

Не дивлячись на те, що в Індонезії мінімальний вік для вступу в шлюб — 19 років і у весілля було чимало противників, включно з головою поселення там управлінням у справах релігій в Індонезії, скасувати весілля не вдалось.



Дитячий шлюб в Індонезії / Фото Oddity Central

Як повідомляється, батьки Сухаймі намагалися запобігти шлюбу, але без успіху. "Кажуть, це через звичаї. Якщо ви приносите дівчину додому пізно, ви повинні одружитися з нею. Ми намагалися запобігти цьому та розділити їх. Однак батьки (нареченої – 24 канал) наполягали на тому, що вони повинні одружитися", – повідомив начальник села Монтонг Прає Ехсан.

Дивіться відео з весільної церемонії: