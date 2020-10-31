Дівчина поклала каблучку на ніс собаки, аби зробити відео та похизуватися перед користувачами соціальних мереж, що виходить заміж. Проте домашній улюбленець зробив все на власний розсуд.

Спочатку пес покірно виконував команди дівчини. Проте, коли за кадром пролунав чоловічий голос, улюбленець проковтнув каблучку. Відповідне відео розмістили на сайті Reddit.

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"Хіба щось може піти не так, якщо я покрасуюся своєю каблучкою?", – підписала дівчина відео.

Користувачі на це залишали жартівливі коментарі: "Може, твій хлопець передумав і спеціально дав псу команду з'їсти каблучку?", "Не переживай, ти розлучилася з нею ненадовго!", "Це правда смішно! Сподіваюся, твій пес в порядку!".

Дивіться відео: собака проковтнув каблучку