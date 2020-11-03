Вперше в історії провели онлайн-весілля через Zoom. Августина Монтефіорі з Аргентини вийшла заміж за Скотта Мармона зі США.

Пара познайомилася у травні 2017 року й з того часу вони почали зустрічатися. Про це повідомило видання Daily Mail.

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Августина повернулася до Аргентини на початку 2020 року, а Скотт зробив їй пропозицію у січні. Чоловік планував, що зможе переїхати до неї в березні та провести весілля. Проте через пандемію COVID-19 кордони закрили.

У мене була дата вильоту на 22 березня, але 14 березня всі кордони закрили через пандемію. А потім нас розлучили,

— розповів Скотт Мармон.



Весілля у Zoom / Фото Instagram

Надалі чоловіка не випускали за кордон через те, що пара не була ні родичами, ні подружжям. Аби це виправити, закохані отримали онлайн-ліцензію на шлюб у штаті Юта. До розмови у Zoom також доєднався суддя штату, який погодив шлюб.

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Отже, тепер Скотт може подати документи для отримання візи для вильоту за кордон для возз’єднання сім’ї. Це було перше онлайн-весілля за час пандемії.

Дивіться відео з онлайн-весілля: