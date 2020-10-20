Як прийняти дорослішання дітей і допомогти їм уникнути помилок самостійного життя, розповіла засновниця і ведуча проєкту "Французька академія батьківства" – психоаналітик Ольга Школенко.

Звідки беруться страхи

Психоаналітики стверджують, що будь-які побоювання і страхи з'являються несвідомо. Якщо людина чогось боїться, це означає, що вона вже мала схожий досвід і чомусь намагається захистити від нього інших. Про це повідомило видання Elle.

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В історії зі вступом може бути 2 протилежні ситуації:

► Студента не прийняв колектив і він щодня відчував дискомфорт.

► Або навпаки – студент став душею компанії і для підтримання авторитету здійснював вчинки, про які шкодує.

Отримавши подібний досвід 20 років тому, мама цілком виправдано переживає за свою дитину.

Щодня з телевізора і електронних ЗМІ можна дізнатися про страшні новини: п'яні студенти потрапили в аварію, студентка постраждала від рук ґвалтівників, одногрупники довели студента до суїциду. Навіть раціональна і розсудлива мама після таких заголовків може нервувати.

Як підготуватися батькам

Батьки довгий час готувалися до переїзду підлітка і переходу його в фазу самостійного життя. До тих пір, поки цей переїзд не був у фізичній формі, сама ідея здавалася далекою і нереальною.

Для того, щоб стійко пережити розставання, варто сконцентруватися на організації процесу відселення:

Знайдіть транспорт для перевезення речей.

Обговоріть між собою необхідну суму грошей на проживання, яких повинно бути явно більше, ніж кишенькових.

Допоможіть з облаштуванням на новому місці.

Якщо відволіктися не виходить, відповідайте собі чесно: "Що вас турбує?".



Переїзд дитини / Фото Psych Central Blogs

Як підготувати дитину

Сьогоднішні новоспечені студенти – це діти, які народилися в новому тисячолітті. Вони давно на "ти" з комп'ютером та інтернетом, не часто ставлять запитання батькам, тому що тепер все можна знайти, купити і спробувати без участі старших.



Поговоріть перед переїздом / Фото Calabasas Child & Adolescent Psychology

Постарайтеся донести дитині, що новий життєвий етап – це здорово і ви підтримуєте їх самостійність. Але нагадуйте про відповідальність за кожен вчинок, підкріплюючи історією з життя. Наприклад, розкажіть про необхідність навчитися самій заробляти гроші, адже інакше доведеться робити те, чого не хотілося б.

Час до безпосереднього від'їзду можна присвятити фантазування про те "як це буде", це допоможе уявно "програти" ті ситуації, з якими діти можуть зіткнутися.

Можна поділитися своїм досвідом, але не з позиції "я знаю, у мене так було", а "не знаю як буде у тебе, а ось зі мною це відбувалося так". Можна згадати, що давалося складніше всього і подумати як уникнути подібного в майбутньому.

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Розставання з дитиною – це зовсім ніяка не трагедія. Перші пів року він буде гостювати у батьків чи не кожні вихідні, а на канікулах і зовсім може набриднути. Варто дивитися на від'їзд дитини, як на можливість для батьків згадати, як це бути молодою закоханою парою.