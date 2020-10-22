Часто у стосунках можна зіштовхнутися із усвідомленими або неусвідомленими маніпуляціями. Через власні ілюзії людина не помічає, як партнер її використовує.

1. Картає за минулі помилки

Помилки у житті роблять усі. Проте нагадувати про них кожен раз, аби викликати почуття провини іншої людини, вважається маніпуляцією. Про це повідомило видання Elle.

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Якщо партнер полюбляє використовувати цей спосіб, то в нього одна мета – отримати те, що потрібно йому.

2. Байдуже на захоплення

Партнер із захватом розповідає про свої інтереси, але, як тільки мова заходить про ваші хобі, йому пора йти працювати, тренуватися, зайнятися своїми справами.

У здорових відносинах інтереси кожного з партнерів мають велике значення. Не важливо, в чому вони полягають – пілотуванні літаків, в'язанні гачком або підкоренні гір.

3. Знижує самооцінку

Відносини – це не тільки спільні відпустки та бюджет. В першу чергу це допомога одне одному в розвитку. Знання своїх переваг і вміння працювати з недоліками – формують здорову самооцінку.

Завдання партнерів – підтримувати одне одного на цьому шляху. Якщо забули, коли востаннє чули від другої половини про свої плюси, але можете нескінченно перераховувати випадки, коли вам розповідають про ваших же мінуси, біжіть.

4. Рідні переживають

Закохані часто "літають в хмарах" та ідеалізують партнера. Проте тим, хто дивиться на відносини з боку, недоступна опція "рожеві окуляри". Тому їх думка, як мінімум, може бути прийнята до розгляду.

Якщо мама або друзі намагаються достукатися і донести, що партнер не такий вже ідеальний, то варто запитати, чому вони так думають. Факти допоможуть довести або спростувати їх правоту.

5. "Так буде краще всім"

При будь-якому розкладі партнер наполягає на потрібному йому вирішенні з формулюванням "так буде краще всім" – без доказів, що підтверджують його слова.

Не виключено, що поруч унікальна людина, яка знає все про устрій світу і вміє прораховувати будь-які результати подій. Але, швидше за все, це не так. Партнер, який добивається результату за допомогою таких слів, насправді маніпулює. Варто попросити його аргументувати свою точку зору і, якщо не почуєте конкретики, задумайтеся.

6. Не цікавлять перемоги і поразки

Байдужість до злетів і падінь з боку партнера говорить лише про одне – нецікавість. Він може продовжувати відносини через звичку або йому так зручно.

Або може бачити у вас прекрасну господиню, секретаря або психолога, проте не кохану.

7. Не хоче приходити на допомогу

Далеко не всі питання ми можемо вирішити самостійно і не завжди партнер може допомогти. Проблема виникає тоді, коли він не хоче допомагати. У будь-яких ситуаціях.

Якщо ви помічаєте, що будь-яке прохання про допомогу зустрічає відмову з боку другої половини, – це ознака того, що вас використовують.

8. "Ні" не грає ролі

Бувають випадки, коли відмови можна і потрібно ігнорувати, проте вони поодинокі. Якщо ваше "ні" – порожній звук, а дії партнера все більше нагадують насильство, варто ставити "крапку" в цих відносинах. Негайно.

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9. Нав'язує "правильний вибір"

Ярлики "правильно" і "неправильно" – один із способів прищепити дітям норми, прийняті в суспільстві або відповідні моральним принципам. Подібний метод у відносинах між дорослими людьми – теж виховання. Проте не на благо.

Це спроба зробити іншу людину зручною для себе. Якщо ваш партнер грішить нав'язуванням таких установок, задумайтеся. Можливо, вами майстерно маніпулюють.