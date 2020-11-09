Не всі стосунки можуть закінчуватися хеппі ендом для партнерів. Якщо починає здаватися, що щось змінилося й партнер віддалився, то варто звернути увагу на 5 важливих ознак.

Віддаляється

Пара більше не зустрічається в кафе, не гуляє у парку й майже не спілкуєтесь у соцмережах. У хлопця все менше часу — це справді поганий знак. Про це повідомило видання Cosmo.

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Варто переконатися, що в нього немає вагомих аргументів. Якщо бойфренд витрачає багато часу на друзів, спорт чи комп’ютерні ігри, ігноруючи дівчину, час це обговорити.

Перестав бути ніжним

Більше не називає дівчину лагідними словами не лише, коли ви на людях, а й наодинці. Період захоплення та ейфорії позаду.

Часто критикує

Якщо раніше хлопець вихваляв тебе за найменше досягнення, то сьогодні не звертає уваги навіть на важливе.

Крім цього постійно критикує і показує, що незадоволений стосунками.



Партнер часто критикує / Фото Getty images

Здається байдужим

Не просто не виконує обіцянок, а уникає розмов про стосунки. Це доказ того, що він не хоче майбутнього з дівчиною.

Не заперечуємо, що серйозні розмови з партнером на тему: «Що буде з нами через 10 років?» — лякають багатьох. Але якщо ви не можете спланувати ні вихідні, ні спільну відпустку – варто бути готовим до можливого розриву.

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Почав звертати увагу на інших жінок

Те, що усі чоловіки розглядають інших, — вже давно не секрет. Ось лишень робити це можна по-різному. Легкий погляд "за інстинктом" здається невинним. А відвертий флірт означають, що він вже зробив свій вибір.